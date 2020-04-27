Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Вовк в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о командах, которые переживают не лучшие времена, хотя когда-то были на высоте.

В европейском футболе существует немало команд, которые запомнились болельщикам яркой игрой в те или иные периоды своего существования. Некоторые из них сумели добиться определённых успехов. Но сейчас, так уж сложилось, эти команды играют в низших лигах своих стран или вовсе, как говорится в народе, распались. Данный материал посвящён как раз таким клубам.

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Речь пойдёт о тех, кто стабильно выступал в высшем дивизионе в ХХІ веке, о тех, кого запомнили не только болельщики со стажем, но и более молодое поколение, о тех, кого помнят по футбольным симуляторам. Сейчас эти команды исчезли с радаров болельщиков. Как это произошло? Может ли ситуация наладиться? И если наладится, что от этого получим мы, любители футбола? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы в этой статье.

Мюнхен 1860

В элите: 2000 – 2004.

Лучший сезон: 2001 / 2002 (9 место).

Лучшие матчи

Вердер – Мюнхен 1860 – 1:3, Мюнхен 1860 – Вердер – 3:1. Две игры с бременцами, финишировавшими на 3 строчки выше и попавшими в Кубок УЕФА, удались мюнхенцам на славу. В том сезоне лучшими бомбардирами Бундеслиги стали представитель Дортмунда Марсио Аморозо, а также игрок Мюнхена 1860 Мартин Макс, забившие по 18 голов. Но если для футболиста Боруссии, ставшей чемпионом, такое бомбардирское достижение не вызывает удивление, то для представителя середняка – это невероятный успех.

В первой части нашего материала мы уже писали, что Мартин Макс в сезоне 2003/04 сумел забить за Ганзу 20 мячей в чемпионате, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров той кампании. Возникает вопрос: почему такой классный игрок сыграл всего 1 матч за Бундестим? Лучшие годы своей карьеры Макс провёл в составе Мюнхена 1860 (1999 – 2003, 112 игр, 51 гол). Но на Чемпионат мира 2002 Руди Фёллер игрока не позвал. А кто знает, может в проигранном финале против бразильцев Мартин бы, скажем, вышел на замену и сумел перевернуть ход той встречи. А вот на Чемпионат Европы 2004 футболист ехать отказался.

Лучшим еврокубковым сезоном «львов» в ХХІ веке стал розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2000/01. Мюнхен 1860 стартовал с третьего квалификационного раунда, однако в группу пробиться не сумел. Стоит отметить, что соперник мюнхенцам достался серьёзный – Лидс Юнайтед, сумевший в итоге добраться до полуфинала самого престижного клубного соревнования в Европе.

Известные на весь мир

Томас Хесслер (1999 – 2003)

В 1999 году Томас перешёл в команду из Дортмунда. На тот момент в послужном списке Хесслера числилось такие достижения: чемпион мира 1990 года, чемпион Европы 1996 года, футболист года в Германии: 1989, 1992 и др. На данный момент Томас Хесслер входит в топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей за Бундестим.

Давор Шукер (2001 – 2003)

Выступал за «шестидесятников» также легенда хорватского футбола Давор Шукер. Для «Шукермена» Мюнхен 1860 стал последним клубом в карьере. До этого хорват успешно выступал в таких грандах как Реал Мадрид и Арсенал. В солидном для нападающего возрасте чемпион Испании 1996/97 и бронзовый призёр Чемпионата мира 1998 забил за мюнхенцев 5 мячей.

Былые заслуги

Чемпион Германии 1966; обладатель Кубка Германии 1942, 1964.

Где сейчас

Сейчас один из старейших клубов Германии расположился на 6 месте в Третьей лиге Германии и имеет реальные шансы на выход в Бундеслигу 2, откуда до возвращения в элиту немецкого футбола останется сделать всего один шаг.

Если вернутся в Бундеслигу

При выходе «львов» в высший дивизион огромный интерес у болельщиков, без сомнения, вызовет Мюнхенское дерби. Бавария вот уже 16 лет ждёт возвращения своего принципиального соперника. Ждём с нетерпением и мы. Что говорить, за всю историю противостояния этих двух команд была зафиксирована всего одна нулевая ничья.

Палермо

В элите: 2004 – 2013, 2014 – 2017.

Лучший сезон: 2009 / 2010 (5 место).

Сицилийцам не хватило всего двух очков до Лиги чемпионов, а 65 очков в высшем дивизионе – наилучший показатель Палермо в истории. Фабрицио Микколи в том сезоне забил 19 голов и сделал 8 ассистов в Серии А. Итальянец является рекордсменом клуба (лучшиий бомбардир во всех соревнованиях – 81, наибольшее количество матчей в Серии А – 165 и др.). Однако в сборной Микколи был нечастым гостем – в активе Фабрицио всего 10 игр за итальянцев.

Лучшие матчи

Милан – Палермо – 0:2, Палермо – Милан – 3:1. Несмотря на то, что сезон 2009/10 стал лучшим для Роналдиньо за время, проведённое в Милане (12 голов и 15 результативных передач), Палермо оказался самым сложным соперником для будущего бронзового призёра. Миланцы потерпели всего два домашних поражения: от чемпиона и от «орлов».

Сезон 2010 / 2011 также можно занести Палермо в актив. Сицилийцы вышли в финал национального кубка, уступив там Интеру, но обыграв перед этим Кьево, Парму и Милан.

А лучшей еврокубковой кампанией для «розово-чёрных» в ХХІ веке стал сезон 2005 / 2006. В группе Кубка УЕФА Палермо занял первое место, оставив позади Эспаньол и московский Локомотив. В 1/16 финала удалось пройти пражскую Славию, но на следующей стадии сильнее оказался Шальке 04, добравшийся в итоге до полуфинала.

Известные на весь мир

Андреа Бардзальи (2004 – 2008)

Чемпион мира 2006 после выступлений на Сицилии перейдёт в Вольфсбург, а затем – в Ювентус, где вместе с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини образует надёжную связку в обороне «старой синьоры» – BBC.

Эдинсон Кавани (2007 – 2011)

Лучший бомбардир в истории ПСЖ начинал свой европейский футбольный путь в Палермо. В сезоне 2008 / 2009 уругваец стал лучшим игроком «орлов».

Йосип Иличич (2010 – 2013)

Десять лет назад Иличич, покинув родину, перебрался в Палермо, где показывал стабильную игру на протяжении трёх сезонов. Сейчас словенец является одним из лучших игроков в составе Аталанты, вышедшей в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пауло Дибала (2012 – 2015)

Дибала перешёл в Ювентус как раз из Палермо, где вместе с Франко Васкесом показывал отменную игру, вызывающую восхищение у болельщиков.

Альберто Джилардино (2015 – 2016)

Палермо стал девятым клубом в карьере Альберто (всего «Джила» успел поиграть за 12! разных команд). Это был последний серьёзный вызов для итальянского нападающего. Джилардино забил 10 голов и помог команде остаться в Серии А на следующий сезон.

Былые заслуги

-

Где сейчас

В 2019 году клуб прекратил своё существование.

Портсмут

В элите: 2004 – 2010.

Лучший сезон: 2007 /2008 (8 место и победа в Кубке Англии).

Лучшие матчи

Портсмут – Рединг – 7:4. Это самый крупный счёт в истории Премьер-лиги. Хет-триком в той встрече отметился Бенджани Мварувари. В зимнее трансферное окно зимбабвиец перебрался в Манчестер Сити, успев забить за Портсмут 12 мячей. По итогам чемпионата игрок расположился на пятой строчке лучших снайперов лиги. Мварувари входит в десятку игроков с наибольшим количеством матчей за сборную Зимбабве и является вторым снайпером в истории Зимбабве, уступая лишь Питеру Ндлову.

Манчестер Юнайтед – Портсмут – 0:1. Четвертьфинал был определённо самым тяжёлым матчем Портсмута на пути к завоеванию Кубка. Надёжная игра в обороне (это касается и матчей чемпионата – всего 40 пропущенных голов в 38 матчах) с финалистом предыдущего розыгрыша позволила «помпи» выйти в полуфинал. В следующих двух матчах Портсмут с таким же счётом одолел соперников, выступающих на том момент в Чемпионшипе: Вест Бромвич Альбион и Кардифф Сити.

В сезоне 2009 / 2010 Портсмут едва не повторил кубковый успех двухлетней давности, но в финальном матче минимально уступил Челси.

Лучшим еврокубковым сезоном «помпи» можно считать розыгрыш Кубка УЕФА 2008 / 2009. В первом раунде в дополнительное время была пройдена Витория Гимарайнш, но выйти из группы с Вольфсбургом, Миланом, Брагой и Херенвеном не удалось.

Отметим также хороший результат команды в Премьер-лиге в сезоне 2006 / 2007 (9 место). Таким образом, лучшие выступления Портсмута в ХХІ веке уложились в 4 сезона: 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10.

Известные на весь мир

Нванкво Кану (2006 – 2012)

Нигериец за 6 сезонов в составе «помпи» провёл 143 матча, приложив руку ко всем главным успехам команды в ХХІ веке. Нванкво входит в пятёрку игроков сборной Нигерии с наибольшим количеством проведённых матчей. Кроме того, Нванкво Кану – африканский футболист с наибольшим количеством трофеев. Помимо победы в Кубке Англии с Портсмутом в 2008 году, можно выделить такие достижения нигерийца: победитель Лиги чемпионов (Аякс, 1995), Кубка УЕФА (Интер, 1998); чемпион Англии (Арсенал, 2002, 2004); обладатель Кубка Англии (Арсенал, 2002, 2003); африканский футболист года (1996, 1999).

Тедди Шерингем (2003 – 2004)

Шерингем переехал в Портсмут в 37 лет, до этого прекрасно выступая за Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Но такой почтенный возраст не помешал англичанину отличиться за новую команду девятью точными ударами.

Сол Кэмпбелл (2006 – 2009)

Полуфиналист Чемпионата Европы 1996, финалист Лиги чемпионов 2005/06 (Сол открыл счёт в решающем матче с Барселоной), игрок года в Тоттенхэме (1996, 1997) Сол Кэмпбелл провёл почти сотню матчей за Портсмут. Кроме того, Кэмпбелл входит в составы символических сборных по итогам чемпионатов мира 1998 и 2002 (по версии ФИФА) и чемпионата Европы 2000 (по версии УЕФА).

Джермейн Дефо (2008 – 2009)

За полтора года, проведённые на берегу пролива Те-Солент, англичанин забил 14 мячей, после чего удачно вернулся в Тоттенхэм.

Былые заслуги

Чемпион Англии 1949, 1950; обладатель Кубка Англии 1939, Суперкубка Англии 1949.

Где сейчас

Портсмут идёт на 4 месте в Первой лиге (третий по силе дивизион Англии) и имеет хорошие шансы на выход в Чемпионшип.

Если вернутся в АПЛ

По возвращении Портсмута на вершину интерес у болельщиков точно вызовет дерби с Саутгемптоном (города являются двумя унитарными единицами графства Гэмпшир).

Реджина

В элите: 2002 – 2009.

Лучший сезон: 2004 / 2005 (10 место).

Это наивысший результат команды в Серии А.

Лучшие матчи

Реджина – Ювентус – 2:1. Ювентус в том сезоне потерпел всего 4 поражения в чемпионате, и лишь Реджина сумела забить в этих матчах больше одного мяча. Позднее титул Ювентуса будет аннулирован, но всё равно это не уменьшает заслуг команды из города Реджо-ди-Калабрия.

Удинезе – Реджина – 0:2. Удинезе закончил сезон на четвёротом месте и попал в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, но ничего не сумел противопоставить «амарантовым» в домашнем матче.

Известные на весь мир

Марко Боррьелло (2004 – 2005)

В самом успешном для Реджины сезоне за команду на правах аренды (принадлежал Милану) выступал Марко Боррьелло. Забивал нечасто, зато много играл. Позже Марко неплохо проявит себя не только в составе «россонери», но и в играх за Рому, а также немного поиграет за Юве.

Былые заслуги

-

Где сейчас

Сейчас команда называется Реджина 1914. «Амарнтовые» уверенно лидируют в одной из групп Серии С (третий по силе дивизион Италии) и имеют очень хорошие шансы на выход в Серию В. Кстати, сейчас в составе Реджины играет аргентинский нападающий Херман Денис, запомнившийся болельщикам по выступлениям за Аталанту.

Если вернутся в Серию А

Если Реджине в недалёком будущем удастся вернуться в элиту итальянского футбола, ждём от команды как минимум повторения результатов шести последних удачных сезонов в Серии А, а также попадания в еврокубки и преодоления как можно больше ступеней в национальном кубке.

Рекреативо

В элите: 2006 – 2009.

Лучший сезон

2006 / 2007 (8 место). За всю историю своего существования Рекреативо провёл в Примере 5 сезонов, 4 из которых пришлись на ХХІ век, и лишь после двух из них команде удалось не вылететь. Восьмое место – наивысшее достижение «Рекре» в элите. А ведь в предыдущем сезоне команда играла в Сегунде.

Лучшие матчи

Реал Мадрид – Рекреативо – 0:3. Это был, наверное, лучший матч в истории Рекреативо. Реал в итоге стал чемпионом. Из действующих лиц той игры сейчас в Ла Лиге продолжают выступать Серхио Рамос (за Реал Мадрид), а из состава Рекреативо – Санти Касорла, прописавшийся в Вильярреале.

Рекреативо – Валенсия – 2:0. Ещё один классный матч «Рекре», в котором команда из Уэльвы уверенно обыграла «летучих мышей», финишировавших в той кампании четвёртыми.

Можно занести клубу в актив также сезон 2002 / 2003, когда удалось дойти до финала Кубка Испании (наивысшее достижение Рекреативо в этом турнире). Тогда «Рекре» выступал в Примере, однако в итоге вылетел – на два турнира сил команде не хватило. Финал кубка выиграла Мальорка со счётом 3:0, а Самюэль Это’о тогда сделал дубль.

Известные на весь мир

Санти Касорла (2006 – 2007)

Касорла – чемпион Европы 2008 и 2012 в составе сборной Ипании. За Рекреативо испанец отыграл один сезон, регулярно выходя на поле, а затем вернулся в Вильярреал.

Мартин Касерес (2007 – 2008)

Многие знают этого уругвайского защитника по специфической манере ношения гетр, но мало кто помнит, что когда-то он на правах аренды из Вильярреала выступал за «Рекре», и именно в Уэльве привлёк внимание скаутов некоторых европейских грандов. Мартин Касерес входит в десятку игроков сборной Уругвая по количеству проведённых матчей за «небесных олимпийцев».

С 2008 по 2009 год за Рекреативо выступал аргентинский нападающий Марко Рубен, несколькими годами позднее присоединившийся к Динамо Киев.

Былые заслуги

-

Где сейчас

Команда из Уэльвы играет в одной из групп Сегунды Б (третья по значимости футбольная лиги Испании).

Если вернутся в Примеру

Рекреативо – старейший футбольный клуб Испании. Многие болельщики наверняка желают «Рекре» скорейшего возвращения в элиту.

Продолжение следует…

Андрей Вовк, читатель Football.ua

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