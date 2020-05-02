После двухмесячного перерыва футбол вернется на поля Дании.
Фото официального сайта датской Суперлиги
02 мая 2020, 15:53
После согласования с министерством здравоохранения и утверждения необходимых мер безопасности руководство Суперлиги Дании установило 29 мая датой возобновления сезона — сообщил официальный сайт организации.
Помимо строгого соблюдения всех правил безопасности, все клубы Суперлиги должны ежедневно отправлять подробный отчет о состоянии здоровья всех игроков и сотрудников, а утром в день матчей все игроки должны проходить медосмотр.
Все оставшиеся поединки сезона-2019/20 в Суперлиге пройдут без зрителей.
После 24-х туров в чемпионате Дании с большим отрывом лидирует Мидтьюлланн (62 очка), опережающий на 12 пунктов Копенгаген и на 22 — Орхус.
Ранее сообщалось, что также в конце мая планирует возобновить чемпионат Польша.
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