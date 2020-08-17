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Football.ua рассказывает о главных переходах за прошлые семь дней.

Трансферный рынок наконец-то раскочегарился и на прошлой неделе уже действительно было из чего выбрать десятку главных трансферов недели. Конечно, как и любой подобный топ, выбор получился субъективным — поэтому ждем ваших комментариев, кого в такой список добавили бы вы, а кому, возможно, здесь не место.

Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон — ключевые игроки в Ливерпуле Юргена Клоппа и настоящая головная боль для соперника. Но когда кто-то из них вылетает, то это уже головная боль для тренерского штаба "красных". Клуб попытался частично решить эту проблему, подписав на подмену Энди Робертсону фулбэка Олимпиакоса Костаса Цимикаса.

Трансфер выглядит не самым статусным, мягко говоря, но не будем забывать, что и тот же Робертсон переходил в Ливерпуль из вылетевшего Халл Сити, когда никто в нем не видел одного из лучших крайних защитников мира.

Капитан Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг не горел желанием продлевать контракт с клубом, вместо этого вознамерившись попробовать что-то новое. Этим чем-то новым оказался Тоттенхэм, где в услугах датчанина заинтересован лично главный тренер команды Жозе Моуриньо.

Легкой жизни в новом клубе это, однако, не обещает, ведь хавбеку придется конкурировать за место в основе "шпор" с рекордным новичком в истории клуба Танги Ндомбеле. Если француз будет здоров и в форме, конечно же – а по ходу сезона-2019/20 ему этого часто не хватало.

Практически всю стоимость Хойбьерга Тоттенхэм отбил, продав в тот же Саутгемптон правого защитника Кайла Уокер-Питерса. "Святые" воспользовались правом выкупа футболиста, который играл за них год на правах аренды.

Лилль окончательно закрыл брешь в составе, образовавшуюся после продажи Виктора Осимхена в Наполи, подписав Джонатана Давида из Гента. Канадец, который в укороченном сезоне-2019/20 сумел забить 23 гола и сделать 10 ассистов за "буйволов" во всех турнирах, вполне способен решить проблемы "догов" в атаке.

Правда, ненадолго, потому что по потенциалу этот парень вполне способен за сезон-второй перерасти уровень чемпионата Франции и вслед за Осимхеном отправиться на повышение.

Бельгийский защитник на протяжении всего сезона отказывался продлевать контракт с Тоттенхэмом и в конце концов таки стал свободным агентом. Как и хотел Ян, он переехал в новую среду, где сможет познать новую культуру и выучить новый язык. Четвертым клубом в карьере Вертонгена стала Бенфика.

В прошлом сезоне "орлов" изрядно лихорадило, они растеряли свое лидерство над Порту и в итоге уступили чемпионский титул, а в Лиге Европы при совершенно расхлябанной игре вылетели от Шахтера. Такое, однако, категорически не устраивает клуб: "орлы" уже показали это, вырвав из Фламенго себе в тренерское кресло Жорже Жезуша, а затем продолжили подписанием Вертонгена.

Прошел какой-то час, и сайт Бенфики обрадовал поклонников еще двумя трансферами, нацеленными на усиление атаки. Вингер сборной Бразилии Эвертон мог перебраться в одноименный английский клуб или множество других клубов-середняков топ-5 чемпионатов, но вместо этого решил продолжить карьеру в Португалии. В Лиссабоне португалоговорящему игроку определенно легче будет адаптироваться, и если все сложится — топ-клуб от него никуда не денется. Кроме 20 млн евро Бенфика пообещала Гремио 20% в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Эвертон способен сыграть на любой позиции в атаке, но главным образом действует слева. А вот Лука Вальдшмидт — в первую очередь центрфорвард, но может сыграть также в оттяжке или на правом фланге. Дороже, чем Луку, Фрайбург продавал только Чаглара Сеюнджю и Максимилиана Филиппа. В случае перепродажи игрока немцы получат еще и дополнительно 7,5% от трансфера.

Как видим, Бенфика уже неплохо усилилась, но клуб ведет переговоры по еще одному звездному игроку — свободному агенту Эдинсону Кавани. Ждем от "орлов" сенсаций в Лиге чемпионов?

Дани Парехо (бесплатно) и Фрэнсис Коклен (6,5 млн евро) из Валенсии в Вильярреал

Вильярреал подобрал двух футболистов, впавших в немилость к президенту Валенсии Питеру Лиму. "Летучие мыши" сообщили этим игрокам (а также Джоффри Кондогбия), что больше на них не рассчитывают. За Коклена удалось получить хоть какие-то деньги, а вот Парехо сумел добиться статуса свободного агента, учитывая позицию Валенсии.

В выигрыше, похоже, остались все, кроме болельщиков "летучих мышей", которым больно наблюдать за такими решениями руководства. Игроки (по крайней мере, Парехо) сохранят свою зарплату и им не придется переезжать. А Вильярреал за бесценок получил двух очень качественных исполнителей. Даже если не заиграют, всегда можно перепродать – тот же Коклен был согласен на переход в клуб из Саудовской Аравии.

Трансферы из Челси в Арсенал перестают быть редкостью: год назад такой путь проделал Давид Луис, теперь – Виллиан. Что еще объединяет эти два трансфера? Например, агент игроков Киа Джурабчиан, которому приписывают уж слишком большое влияние на трансферную политику "канониров".

Что касается самого Виллиана, то мотивы его примерно совпадают с мотивами легенды Челси Петра Чеха. В 2015 году голкипер перебрался в Арсенал, поскольку чувствовал себя комфортно в Лондоне и не хотел менять город.

Челси только на один год продлевает контракты игроков, которым за 30. Для 32-летнего Виллиана "синие" были готовы сделать исключение, предложив контракт на два года, но этого оказалось мало, ведь бразилец хотел трехлетний договор. И он его получил в Арсенале – теперь смотреть это лондонское дерби станет еще интереснее.

Трансферы, которые не вошли в топ-10, но также достойны внимания:

Опытный поляк возвращается в Италию, где провел шесть лет карьеры. Новичок элиты Беневенто решил, что 32-летний защитник – тот необходимый опытный лидер обороны, который поможет команде задержаться в элитном дивизионе.

Командировка во Францию оказалась на редкость удачной для Камила: вместе с Монако он выиграл чемпионат в 2017 году, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Получится ли теперь добиться успеха в "городе ведьм"?

Ганский защитник за три года в Вальядолиде сумел вырасти из игрока академии в лидера обороны первой команды. Даже больше – его уровень выделялся настолько, что медиа начали писать про интерес Манчестер Юнайтед, Реала и Атлетико.

В реальности Мохаммед совершил не такой большой трансферный скачок, отправившись "всего лишь" в Саутгемптон. Вальядолид получил рекордные для себя 12 млн евро, а футболист – возможность продолжить прогресс в самой популярной лиге мира. Переход в топ-клуб тоже вполне возможен – если он и дальше продолжит расти под руководством Ральфа Хазенхюттля.

Такефуса Кубо из Реала в Вильярреал, аренда

Юный японец отлично показал себя в Мальорке и теперь пошел на повышение. Следующий шаг — Вильярреал и еврокубки. Такефуса отлично прогрессировал и сейчас ему предстоит сдать один из важнейших экзаменов. Для того, чтобы попасть в Реал, ему нужно сделать еще один шаг вперед. В Мадриде на него рассчитывает и эта аренда в Вильярреал — одна из последних проверок футболиста.

Евгений Музыка, Football.ua