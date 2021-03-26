ЧМ-2022. Отбор

Специалист поделился мыслями о квалификации на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от квалификации к ЧМ-2022 и матча против Украины.

"Мы вышли на Евро-2020. Первая в истории финского футбола квалификация на большой турнир была целью сборной на протяжении десятилетий, и было невероятно ее достичь. Я горжусь тем, что нам это удалось, несмотря на то, что несколько опытных ключевых игроков завершили выступления 2017 года.

Команда стала более уверенной в своих силах, вырос статус футбола в стране — мы заставили финнов гордиться нашими футболистами. Лично я удостоился чести получить награду Тренер года в Финляндии".

"Благодаря хорошо проведенной Лиге наций мы смогли подняться в третью корзину, но одновременно в нашей группе оказалась Босния и Герцеговина — лучшая команда из четвертой корзины. Поэтому в этом смысле нам не слишком повезло. Я думаю, что у нас сложная группа, но на самом деле в квалификации отсутствуют легкие группы. Конечно, Франция как действующий чемпион мира является безусловным фаворитом".

"C последнего матча против сборной Украины наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Увеличилось молодых исполнителей. Обе сборные достигли определенного прогресса, и об этом свидетельствуют их результаты в квалификации Евро-2020. Особенно ярким примером улучшения качества игры сборной Украины является ее беспроигрышная серия в группе с Португалией и Сербией, а также победа над Испанией в Лиге наций".

Украина — это хорошая сыгранная команда с большим количеством высококлассных исполнителей. Если выделять конкретных игроков, то это полузащитники Александр Зинченко из Манчестер Сити и Руслан Малиновский из Аталанты, нападающий Роман Яремчук из Гента и вингер Андрей Ярмоленко из Вест Хэма.

Я никогда не был в Киеве. Однако я знаю, что НСК Олимпийский проводил финал Евро-2012. Когда я работал помощником тренера, мы с Миксом Паателайнен ездили в Донецк, чтобы посмотреть на нашего будущего в то время соперника в квалификации чемпионата мира, Францию, в поединке против Англии", — цитирует Канерву УАФ.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.