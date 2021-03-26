ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию трансляцию второго матча команды Андрея Шевченко в рамках квалификации на чемпионат мира.
Сергей Сидорчук, фото getty images
26 марта 2021, 12:30
В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Финляндии. Данное противостояние состоится 28-го марта в 21:45 по киевскому времени.
Прошлая встреча Украины и Финляндии, которая проходила в рамках квалификации к чемпионату мира 2018-го года, завершилась для украинской команды победой со счетом 2:1. Тогда голы Коноплянки и Беседина перечеркнули усилия финнов.
Удастся ли "желто-синим" и в этот раз добиться победного результата? Об этом станет известно по итогам самого матча, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua:
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