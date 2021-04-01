ЧМ-2022. Отбор

Стас Покатилов высказался о ничьей с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан (1:1).

Вратарь казахстанской команды Стас Покатилов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В первом тайме у нас не всё получалось, не могли найти ритм. Возможно, сказалась смена газона — с искусственного на натуральный".

"По пацанам было видно, что в конце тайма были потери. А во втором тайме уже вышли и уже другой футбол показали, сравняли счет", — приводит слова Покатилова Sports.kz.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Казахстан вы можете на Football.ua.

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