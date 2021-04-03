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В чемпионате Румынии произошла нестандартная ситуация.

Тренера Мариуса Паску уволили из клуба Залэу, выступающего в третьем по силе дивизионе Румынии.

Примечательно, что специалист был уволен со своего поста после того, как команда вышла на первое место в турнирной таблице.

По информации в Twitter журналиста Эмануэля Рошу, руководство румынского клуба было недовольно тем фактом, что команда может подняться в более высокий дивизион.

"Что ты делаешь, парень? Ты хочешь повыситься в классе?" – приводит наставник слова руководителей клуба.

Залэу находится на первом месте турнирной таблицы с 27-ю баллами после 13-ти туров чемпионата.

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