В чемпионате Румынии произошла нестандартная ситуация.
Мариус Паску, твиттер Эмануэля Рошу
03 апреля 2021, 13:14
Тренера Мариуса Паску уволили из клуба Залэу, выступающего в третьем по силе дивизионе Румынии.
Примечательно, что специалист был уволен со своего поста после того, как команда вышла на первое место в турнирной таблице.
По информации в Twitter журналиста Эмануэля Рошу, руководство румынского клуба было недовольно тем фактом, что команда может подняться в более высокий дивизион.
"Что ты делаешь, парень? Ты хочешь повыситься в классе?" – приводит наставник слова руководителей клуба.
Залэу находится на первом месте турнирной таблицы с 27-ю баллами после 13-ти туров чемпионата.
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