ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины Александр Петраков заявил, что не привык стоить счастье на чужом горе.

Сборная Казахстана отобрала очки у национальной команды Украины в рамках матча четверного тура отборочного цикла к ЧМ-2022 благодаря дублю Руслана Валиуллина.

Вчера появилась информация о том, что, якобы, защитник казахов Валиуллин провалил тест на допинг после матча против Украины.

Наставник сборной Украины Александр Петраков отреагировал на данную новость, заявив, что не привык строить свое счастье на чужом горе.

"Допинг Валиуллина? - Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", — заявил Петраков на пресс-конференции.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Казахстан — Украина.