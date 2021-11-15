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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Но перед тем, как приступить непосредственно к вашим перлам прошлой недели, мы продолжаем отмечать самых активных наших пользователей. На этот раз символическую медаль нашего сайта получает пользователь izi2008, который с Football.ua начиная с апреля 2008 года. Совсем скоро отметка его комментариев перевалит за 85 тысяч!

В начале недели сообщалось, что новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко хотел бы пригласить в свою команду двух украинцев: Виталия Миколенко из Динамо Киев и Александра Зинченко из Манчестер Сити.

Надеемся, Супряга это писал не на электронную почту Шевченко.

По информации Manchester Evening News, боссы Манчестер Юнайтед "смирились" с увольнением Оле-Гуннара Солскьяера, но сначала они хотят найти ему достойную замену.

А Андрей Павелко в курсе, что Вы "свободны"?

А вот легенда МЮ и ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл утверждает, что будущему Оле-Гуннара в стане "красных дьяволов" ничего не угрожает как минимум до конца текущего сезона.

Поддержим флешмоб... Благодаря Оле редакция Football.ua не выключает трансляцию матчей МЮ даже после финального свистка. Спасибо, Оле! (кто помнит, мы реально сначала написали, что встреча с Брайтоном тогда завершилась вничью).

Новый главный тренер Барселоны Хави Эрнандес внес первые изменения в быт каталонского клуба, которые коснулись не только футбольных моментов, но и повседневной жизни футболистов.

Один из наших читателей дополнил список нововведений Хави:

Решения и нововведения Хави слишком демократичные и самостоятельные для Лукашенко.

"Начинаем!": на прошлой неделе Андрей Шевченко провел первую тренировку в качестве главного тренера Дженоа.

Напомним, что 21 ноября Дженоа сыграет с Ромой, которой руководит Жозе Моуриньо.

Ничего страшного, всё приходит с опытом.

Grazie!🟢⚪️🔴

Барселона хочет платить Усману Дембеле в зависимости от количества сыгранных матчей.

Перевод:

От Ярмоленко до Ракицкого: Football.ua подобрал 11 украинских игроков, которые могут перейти в Дженоа.

Ответ на вопрос:

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал назначение Николы Риццоли куратором системы VAR в судейском корпусе УАФ: "Про авторитет Риццоли говорят его достижения в футболе".

Риццоли, видимо, только нашу форму сборной Украины видел.

Разбирайтесь сами👇

Украина не смогла дожать Болгарию в контрольном матче. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1 (опять).

Нашли противоядие от этого проклятья👇

120%

Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину, обогнав тем самым сборную Украины в турнирной таблице отбора на ЧМ-2022.

Сборная Хорватии напрямую вышла на ЧМ-2022, чему поспособствовал автогол россиянина Федора Кудряшова (возможно, уже признанного иностранным агентом).

Комментарии можно разделить на две части.

1. Подавляющее большинство:

2. Те, кто зашли на украинский сайт и, судя по их риторике, ошиблись ресурсом и "случайно заблудились", как одни ульяновские десантники в Украине:

Каша бывает и полезной, на что надеемся в матче с Боснией и Герцеговиной.

Напоследок, на нашем сайте вышел материал, в котором мы рассказали о тренерском штабе Юргена Клоппа.

Один из наших читателей пофантазировал, каким бы был штаб Александра Петракова в Манчестер Юнайтед:

Пишите в комментариях, чего бы смогла добиться эта тренерская банда. Всем хорошей и продуктивной недели!💙💛

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