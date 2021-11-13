ЧМ-2022. Отбор

Коллектив Маркку Канервы теперь должен обыгрывать Францию в последнем туре.

Стремительно приближается к завершению отборочный раунд чемпионата мира-2022, а поскольку из квалификационных групп может напрямую выйти лишь одна команда, то борьба, где она еще имеет место быть, становится лишь напряженнее с каждым туром до конца группового этапа. В том числе, это было справедливо и для группы с участием сборной Украины, в которой перед предпоследним игровым днем не было определено ни одно из двух мест, которые дают возможность быть причастными к розыгрышу пропуском на мундиаль.

Босния и Герцеговина и Финляндия в отчетный день появились на газон стадиона Билино Поле с целью в очном противостоянии определить сильнейшего между собой. Единственным исходом данной игры, который мог устроить Украину, но не устраивал бы ни одну из команд перед заключительным игровым днем, была бы ничья, поэтому команды Ивайло Петева и Маркку Канервы наотрез отказывались рассматривать подобный вариант.

Как и полагается поединку с подобным уровнем желания обеих команд одержать победу, первая половина основного времени оказалась достаточно напряженной, но при этом совершенно не лишенной острых ситуаций у обоих ворот. Даже для не вовлеченного во все перипетии отборочного цикла телезрителя было что отыскать в этом поединке, так как команды продемонстрировали открытый футбол, разделенный на отдельные фазы. Гости начали с привычной для них игры в обороне, однако боснийцы из своих стартовых атак сумели выжать только неудачную попытку Пьянича завершить прострел с левого фланга в оттяжку от Колашинаца.

После периода активности хозяев поля, финны и сами были не против сходить в атаку. Намекал на этом, как минимум, прессинг в исполнении Теему Пукки в центральном круге, который на 22-й минуте завершился выходом форварда один на один с голкипером, однако потеря контроля мяча при попытке пробросить его мимо голкипера завершилась чистым отбором в исполнении чуть не провинившегося защитника. Звонок был достаточно тревожным для обороны Боснии, и уже после розыгрыша углового со стороны соперников она рисковала пропустить первый мяч.

Дальний удар Райталы отправил мяч прямиком в руку Пьяничу, который так усердно старался укрыть отдельные участки своего корпуса, что совершенно забыл о выставленной в сторону запрещенной конечности для игры в футбол. Однако, с реализацией наказания неожиданно возникли проблемы у Теему Пукки, удар которого низом в правый угол оказался парирован голкипером Шехичем. Финляндия, несмотря на осечку, продолжала оказывать давление на соперников, и уже через несколько минут таки сумела пробить вратаря хозяев поля с игры.

Через ноги Камара на 29-й минуте мяч добрался до Пукки на правом фланге штрафной, после чего последовал прострел в центр, а в завершающей стадии выступил Форсс, которому помогла отличиться результативным ударом животом неудачная попытка Ахмедходжича в подкате вынести мяч куда подальше из вратарской. Для команды Канервы подобный сценарий был наиболее выгодным, так как после этого "филины" могли со спокойной душой строить привычный блок перед своими владениями.

Тем более неожиданным на фоне такого хода событий было увидеть эпизод на 37-й минуте, когда подкатом со спины на правом фланге обороны Райтала попал прямиком в голеностоп убегавшему от него Колашинацу, отправив соперника к представителям медперсонала, а себя — за пределы технической зоны. Арбитру Майклу Оливеру даже не нужен был VAR для того, чтобы оценить риски для здоровья боснийского футболиста. Можно было подумать, что у хозяев поля из-за удаления в составе соперников начнет возникать больше моментов у чужих ворот, однако судьба распорядилась иначе.

Босния не показала стремления выровнять ситуацию на табло до перерыва, а уже в начале второго тайма волевого усилия сборной Финляндии в атаке хватило для того, чтобы Пукки достал тяжелый мяч на правом фланге штрафной, сбросил его на Вяйсянена, а тот удачно продлил атаку на набегавшего Лода. После этого эпизода впору было доставать калькуляторы, и начинать подсчитывать дополнительные статистические показатели между сборными Украины и коллективом Канервы, так как с победителем в данной игре ситуация выглядела очевидным образом.

Как бы там ни было, но несколько замен от Ивайло Петева таки дали свой результат в дальнейшем. Босния отыграла один мяч на 69-й минуте усилиями Менало, который завершил навес со штрафного на левом фланге от Гояка в район ближней штанги. Однако, не успели хозяева поля начать перестраиваться под схему 4-3-3, как финны ответили ровно таким же образом, вот только после навеса со стандарта от Лода и результативного удара О'Шонесси в завершении уж слишком много вопросов будет к бригаде VAR в плане возможного офсайда после игры.

Очевидно, что с настолько вялой игрой в завершении у Боснии не было шансов отыграть дополнительных два мяча, поэтому команда Петева отправляется готовиться к матчу против нашей сборной с осознанием завершения борьбы за место на мундиале в Катаре. Финны, напротив, только усилили свои события, и теперь могут распродавать последние доступные билеты на домашней арене в Хельсинки.

В заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины сыграет дома против Украины, а Финляндия на своем поле будет принимать Францию.Босния и Герцеговина —1:3Менало, 69 — Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси, 73На 25-й минуте Теему Пукки (Финляндия) не забил пенальти (вратарь).Шехич — Ахмедходжич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Чивич — Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 67), Симирот (Гояк, 56) — Стеванович, Превляк, Крунич (Менало, 67).Градецки — Райтала, Иванов (Араюури, 79), Вяйсянен, О’Шонесси, Хямяляйнен — Лод (Уронен, 76), Шуллер, Камара — Пукки (Йенсен, 80), Форсс (Ниссиля, 46).Предупреждения: Пьянич, Прцич