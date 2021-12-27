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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

На прошлой неделе Килиану Мбаппе исполнилось 23 года, ввиду чего мы подготовили для вас наш традиционный квиз, чтобы узнать, что вы знаете о самом дорогом футболисте мира.

Там одного из главных героев зовут Донателло?

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в Эвертон, хотя еще летом прошлом года он мог оказаться в Манчестер Юнайтед.

Защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди предъявили очередное обвинение в изнасиловании — их уже семь.

Теперь настало время отдуваться Ферлану Менди.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, Ферран Торрес перейдет в Барселону из Манчестер Сити.

Эх, бедный Луческу...

Президент Вереса Иван Надеин поделился планами относительно усиления состава команды в январе и рассказал о возможных новичках. В частности на тренировочные сборы с командой отправится воспитанник Ливерпуля.

Всё возможно...

Суд признал итальянскую Катанью банкротом.

А вы говорите, что в Европе наш чемпионат никто не смотрит... По нашим же схемам работают!

Украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, выступающие в АПЛ, упали в цене по версии Transfermarkt.

Хорошая попытка.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни остался недоволен календарем Лиги наций: "УЕФА отдал предпочтение Украине при составлении календаря Лиги наций".

После ничьих с Казахстаном я бы более уважительно относился к сборным Армении и Ирландии.

Если кому нужен его рабочий номер, то держите...

Нападающий Филипп Будковский поделился подробностями расставания с Десной на правах свободного агента: "Узнал об уходе из Десны из интернета".

"Он разрушил ДНК Ювентуса": Джанлуиджи Буффон негативно высказался в адрес Криштиану Роналду.

Мдааа...

Крузейро отказал Динамо Киев в покупке форварда Тиаго.

Можно уже сейчас поздравить Днепр-1 с чемпионством?

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ в четвертый раз подряд.

Интересно, есть ли там другие клубы, кроме Аль-Айна...

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал о взаимоотношениях с президентом Динамо Игорем Суркисом: "Мне нравится, что мы с Суркисом в последнее время переписываемся".

Шахтер получил отказ в трансфере Бога.

Так вот кто нас ддосил...

Вингер харьковского Металлиста Фарес Балули рассказал об ажиотаже по покупкам футболок клуба с его фамилией среди французских фанатов: "Шевченко возил мои футболки во Францию".

Согласен.

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