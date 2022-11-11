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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 10 листопада:

Садіо Мане, незважаючи на травму, буде у заявці Сенегала на чемпіонат світу

В Атлетіко розглядають варіант зі звільненням Дієго Сімеоне з посади головного тренера

Марко Ройс офіційно пропустить чемпіонат світу-2022

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.