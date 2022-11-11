Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 листопада.
Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 10 листопада:
Садіо Мане, незважаючи на травму, буде у заявці Сенегала на чемпіонат світу
В Атлетіко розглядають варіант зі звільненням Дієго Сімеоне з посади головного тренера
Марко Ройс офіційно пропустить чемпіонат світу-2022
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.