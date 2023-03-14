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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 13 березня:

Челсі планує чистку складу. Насамперед Челсі працюватиме над продажем гравців, контракти яких із клубом розраховані до літа 2024 року.

ПСЖ може відпустити Мессі. Декілька місяців тому парижани дуже хотіли продовжити співпрацю з Мессі, але після другого поспіль вильоту команди на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у керівництва клубу з'явилися сумніви.

Дніпро-1 підтвердив інформацію про трансферний бан. В дніпровській команді зазначили, що рішення заборонити реєструвати нових футболістів спричинено боргом перед клубом Морейренсе (Португалія) за трансфер Феліпе Піреса.

Попова та Шевченка довикликано до лав збірної України на матч проти Англії. Обох футболістів було піднято з резервного списку.

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