Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник не встиг відновитись після травми.

Збірна України в Англії продовжує підготовку до матчів відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 року.

Захисник Борнмута Ілля Забарний приєднався до команди. Разом з ним прибув медичний штаб англійського клуба.

"Зважаючи на ризик отримання повторного ушкодження, лікарі обох команд спільно ухвалили рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації, аби в майбутньому він міг тривалий час допомагати і збірній, і клубу. Відтак учора Забарний залишив розташування національної команди", — повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що раніше зі складу збірної через травми вибули Олександр Зубков, Юхим Конопля та Дмитро Різник. Їх місце зайняли Денис Мирошниченко, Денис Попов та Микита Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дебют Іллі Забарного у складі Борнмута очікується після матчів збірних.