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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 13 квітня:

МЮ втратив перемогу над Севільєю. Через травму Ліссандро Мартінеса та відсутність вільних слотів для замін англійський колектив був змушений догравати в меншості.

Садіо Мане відсторонений від матчу проти Гоффенгайму та оштрафований. Сенегалець перепросив за удар в обличчя Лерою Сане. Сума штрафу для 31-річного сенегальця становила близько 500 тисяч євро.

УАФ дискваліфікував за шість місяців гравця Полісся Вадима Червака, який штовхнув арбітриню.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.