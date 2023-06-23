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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 22 червня:

Мудрик і Забарний не повернулись в Україну в зазначений час. Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які в зазначений термін не повернулися на територію України після закінчення спортивного заходу.

Шабанов повернувся до УПЛ. Раніше центрбек захищав кольори луцької Волині, донецького Олімпіка та київського Динамо.

Левандовські відмовився від шалених грошей. Проте нападник Барселони не захотів навіть розпочати переговори про потенційний трансфер.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.