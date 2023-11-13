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Так-так! Ми повертаємось!

"Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы"...

Не поспішайте лаятись і кидати в нас каміння.

Адже саме з цих слів цілих два роки розпочинався кожен понеділок наших читачів. На початку 2020 року ми придумали та реалізували проєкт, який отримав велику популярність серед наших користувачів. І це не дивно, адже героями цього проєкту стали якраз наші шановні читачі. Десятки тисяч переглядів, сотні коментарів, приємна атмосфера — все це було в проєкті найкращі коментарі на Football.ua.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до віроломного нападу росії на нашу країну, вийшов останній матеріал рубрики. Зі зрозумілих причин ми призупинили цей проєкт. І ось, через численні прохання ми повертаємося — вважатимемо це другим сезоном. Місце зустрічі не змінюється – понеділок, 7:00.

Тож, дорогі наші читачі, вперед у коментарі, найкращі пости обов'язково потраплять у рубрику. Приємного читання та продуктивного тижня!

У минулому турі Ла Ліги Реал на своєму полі не зміг обіграти Райо Вальєкано, що дозволило Жироні залишитися на першому місці.

Свого ви не упустили.

Якщо ви чекаєте продовження, то ні, це все 😁

Яго Аспас після матчу іспанської Ла Ліги проти Севільї (1:1) повалив монітор ВАР.

Довелося б робити вчетверо старанніше!

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував матч УПЛ проти Оболоні: "Оболонь вміло грає на контратаках, саме цим вона набирає бали"

Ви ж розумієте, що було після прізвища "Притула"?



Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук виразив наступну думку: "Луческу заслуговував завершити кар’єру в українському футболі у статусі чемпіона та з кубком в руках"

🙄🙄🙄

В рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі на виїзді дотиснув Тоттенгем, який догравав вдев'ятьох. "Неймовірним" хет-триком у пусті ворота відмітився Ніколас Джексон.

Для тих, хто в темі:

Вейн Руні сказав наступне: На початку кар'єри я пив вдома до втрати свідомості





А що трапилося потім? 🤔



Шахтар у черговому матчі Ліги чемпіонів сенсаційно переграв Барселону

Що ж головне після такої перемоги?





Дмитро Чигринський в черговий раз згадав свій період в Барсі та сказав наступне: Вага футболки Барси у сто разів важча за будь-яку іншу

Один з наших користувачів охрестив цей вислів наступним чином:





Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу запевнив, що не збирається очолювати Динамо Бухарест: "Я не зв'язувався з жодним румунським клубом"

А якщо так???!!!





В мережі Х мадридський Реал цікаво прокоментував гру Андрія Луніна в матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0): "Ви не знайдете більш надійного пароля для домашнього Wi-Fi, ніж цей: Лунін Андрій Олексійович"

Обережно, нижче сурова правда:





Але можливо запам'ятає через 2-3 тижні?

Колишній нападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко відповів на запитання, кого б він запросив до свого тренерського штабу, якби очолив "росcонері": Якби очолив Мілан, то моїм помічником був би Тассотті

Замість тисячі слів:

Зірковий новачок мадридського Реалу Арда Гюлер отримав третю травму поспіль та знов вилетів щонайменше місяць. Ви відразу придумали йому відповідне прізвище.

У тринадцятому турі іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Валенсію та виграв з рахунком 5:1 Враховуючи чудову гру багатьох українців у Європі цього вікенду, розпач нижче дуже зрозумілий.



Керманич Евертона Шон Дайч прокоментував виступ Віталія Миколенка: Гольова машина — він насолоджується футболом Це смішно: А це сумно: