"Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы"...

Не поспішайте лаятись і кидати в нас каміння.

Адже саме з цих слів цілих два роки розпочинався кожен понеділок наших читачів. На початку 2020 року ми придумали та реалізували проєкт, який отримав велику популярність серед наших користувачів. І це не дивно, адже героями цього проєкту стали якраз наші шановні читачі. Десятки тисяч переглядів, сотні коментарів, приємна атмосфера — все це було в проєкті найкращі коментарі на Football.ua.

21 лютого 2022 року, за кілька днів до віроломного нападу росії на нашу країну, вийшов останній матеріал рубрики. Зі зрозумілих причин ми призупинили цей проєкт. І ось, через численні прохання ми повертаємося — вважатимемо це другим сезоном. Місце зустрічі не змінюється – понеділок, 7:00.

Тож, дорогі наші читачі, вперед у коментарі, найкращі пости обов'язково потраплять у рубрику. Приємного читання та продуктивного тижня!

У минулому турі Ла Ліги Реал на своєму полі не зміг обіграти Райо Вальєкано, що дозволило Жироні залишитися на першому місці.

Свого ви не упустили.

Денис Кузик: Динамо Київ — Шахтар — це головне дербі українського футболу, а Полісся — Кривбас — матч за першу сходинку

Якщо ви чекаєте продовження, то ні, це все 😁

Яго Аспас після матчу іспанської Ла Ліги проти Севільї (1:1) повалив монітор ВАР

Довелося б робити вчетверо старанніше!

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував матч УПЛ проти Оболоні: "Оболонь вміло грає на контратаках, саме цим вона набирає бали"

Ви ж розумієте, що було після прізвища "Притула"?


Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук виразив наступну думку: "Луческу заслуговував завершити кар’єру в українському футболі у статусі чемпіона та з кубком в руках"



🙄🙄🙄

В рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі на виїзді дотиснув Тоттенгем, який догравав вдев'ятьох. "Неймовірним" хет-триком у пусті ворота відмітився Ніколас Джексон.

Для тих, хто в темі:

Вейн Руні сказав наступне: На початку кар'єри я пив вдома до втрати свідомості



А що трапилося потім? 🤔

Шахтар у черговому матчі Ліги чемпіонів сенсаційно переграв Барселону

Що ж головне після такої перемоги?


Дмитро Чигринський в черговий раз згадав свій період в Барсі та сказав наступне: Вага футболки Барси у сто разів важча за будь-яку іншу

Один з наших користувачів охрестив цей вислів наступним чином:


Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу запевнив, що не збирається очолювати Динамо Бухарест: "Я не зв'язувався з жодним румунським клубом"

А якщо так???!!!

В мережі Х мадридський Реал цікаво прокоментував гру Андрія Луніна в матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0): "Ви не знайдете більш надійного пароля для домашнього Wi-Fi, ніж цей: Лунін Андрій Олексійович"

Обережно, нижче сурова правда: 

Але можливо запам'ятає через 2-3 тижні? 

Колишній нападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко відповів на запитання, кого б він запросив до свого тренерського штабу, якби очолив "росcонері": Якби очолив Мілан, то моїм помічником був би Тассотті

Замість тисячі слів:

Зірковий новачок мадридського Реалу Арда Гюлер отримав третю травму поспіль та знов вилетів щонайменше місяць.

Ви відразу придумали йому відповідне прізвище.

У тринадцятому турі іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Валенсію та виграв з рахунком 5:1

Враховуючи чудову гру багатьох українців у Європі цього вікенду, розпач нижче дуже зрозумілий.


Керманич Евертона Шон Дайч прокоментував виступ Віталія Миколенка: Гольова машина — він насолоджується футболом

Це смішно:

А це сумно:

Динамо перервало жахливу серію з чотирьох матчів без перемог: Шовковський повернувся до керма із триумфом в грі проти Кривбасу
 

 

Саме так!
 
У матеріалі використані фото Getty Images, ФК Шахтар та ФК Динамо. 