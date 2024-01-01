Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (25.12.2023 — 31.12.2023).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам веселих новорічних свят, приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
🎄🎁❄️🎅 ☃️🍾
Не можемо не погодитися:
🎁 Рафаель Варан вирішив залишити Манчестер Юнайтед та продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Як повідомляє L'Equipe, француз незадоволений кількістю ігрового часу.
Є одне припущення: можливо, те, в що зараз грає Манчестер Юнайтед, Варан взагалі "грою" назвати не може?
❄️ Віктор Осімген щасливий у Наполі, але його агент працює над переходом до АПЛ. Нині фаворитом на підписання нігерійця вважається Челсі.
На тлі останніх новин:
Не сумнівайтеся в ньому — все ще попереду.
Біда... Також нічого так відразу на думку й не спадає...
А ось це вже база:
☃️ Кріштіану Роналду очолив список найкращих бомбардирів у 2023 році завдяки дублю з пенальті у рамках 17 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада (5:2). У підсумку португалець зберіг цей статус, випередивши Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.
Вагома заявка — це коли Мессі заб'є гол на Копа Америка у ворота якоїсь збірної Перу.
🎄 Джуд Беллінгем наразі є фаворитом на Золотий мʼяч-2024 за версією видання Goal. Тим часом чинний володар ЗМ Ліонель Мессі розташувався на 19-й сходинці.
Тепер зрозуміло, чому Минай нещодавно розірвав контракти з великою кількістю гравців. Банальне розвантаження зарплатної відомості перед трансферною бомбою в січні.
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував виступ команди в Лізі чемпіонів, а також висловився щодо подальшої участі в Лізі Європи: "Якщо хтось вважає, що Ліга Європи легша за Лігу чемпіонів, то це не так".
Хіба що за рівнем суддівства УПЛ трохи краща, ніж АПЛ. У всьому іншому — десь так, все вірно.
А тепер слово надається Дніпру-1:
У наступному турі Ноттінгем Форест, як і всі, також програв би, якби не грав саме проти МЮ.
Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич розповів про трансферну політику клубу напередодні другої частини сезону: "До Карпат має приїхати лівий захисник з Колумбії".
Якщо Тодд Боелі нас читає, то ось для нього месседж від усіх наших читачів в одному коментарі:
І що він там робить? Хреститься?
Олександр Зінченко потрапив до збірної першої половини сезону АПЛ за версією Opta.
Наступний крок — France Football.
Ще якісь питання до тен Гага є? Якщо ні, то ще раз вітаємо усіх із Новим роком!