Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам веселих новорічних свят, приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

🎄🎁❄️🎅 ☃️🍾

🎄 Ліверпуль налаштований підписати вінгера Йогана Бакайоко, який виступає за ПСВ.

Не можемо не погодитися:

🎁 Рафаель Варан вирішив залишити Манчестер Юнайтед та продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Як повідомляє L'Equipe, француз незадоволений кількістю ігрового часу. 

Є одне припущення: можливо, те, в що зараз грає Манчестер Юнайтед, Варан взагалі "грою" назвати не може?

❄️ Віктор Осімген щасливий у Наполі, але його агент працює над переходом до АПЛ. Нині фаворитом на підписання нігерійця вважається Челсі.

На тлі останніх новин:

🎅 УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків. Ведеться розслідування проти кількох європейських команд, які потенційно могли порушити правила фінансового фейр-плею.

Не сумнівайтеся в ньому — все ще попереду.

Біда... Також нічого так відразу на думку й не спадає...

А ось це вже база:

🍾 Олександр Зінченко увійшов до топ-10 найкращих лівих захисників світу в 2023 році за версією CIES.

☃️ Кріштіану Роналду очолив список найкращих бомбардирів у 2023 році завдяки дублю з пенальті у рамках 17 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада (5:2). У підсумку португалець зберіг цей статус, випередивши Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.

Вагома заявка — це коли Мессі заб'є гол на Копа Америка у ворота якоїсь збірної Перу.

🎄 Джуд Беллінгем наразі є фаворитом на Золотий мʼяч-2024 за версією видання Goal. Тим часом чинний володар ЗМ Ліонель Мессі розташувався на 19-й сходинці.

🎁 Кіліан Мбаппе може вести переговори з будь-яким клубом вже починаючи з цього тижня. Як повідомляє Relevo, керівництво мадридського Реалу вже планує роботу над підписанням форварда ПСЖ.

Тепер зрозуміло, чому Минай нещодавно розірвав контракти з великою кількістю гравців. Банальне розвантаження зарплатної відомості перед трансферною бомбою в січні.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував виступ команди в Лізі чемпіонів, а також висловився щодо подальшої участі в Лізі Європи: "Якщо хтось вважає, що Ліга Європи легша за Лігу чемпіонів, то це не так".

Хіба що за рівнем суддівства УПЛ трохи краща, ніж АПЛ. У всьому іншому — десь так, все вірно.

А тепер слово надається Дніпру-1:

Лівий захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився думкою про Україну, місцеву кухню та відповів на інші питання вболівальників: "Я у захваті від українців. Люди у Кривому Розі мені дуже подобаються".

Дебютний гол Гойлунда в АПЛ довершив видовищний камбек Манчестер Юнайтед проти Астон Вілли у рамках 19-го туру АПЛ.

У наступному турі Ноттінгем Форест, як і всі, також програв би, якби не грав саме проти МЮ.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич розповів про трансферну політику клубу напередодні другої частини сезону: "До Карпат має приїхати лівий захисник з Колумбії".

Як повідомляє The Sun, Артем Довбик привернув увагу з боку лондонського Челсі.

Якщо Тодд Боелі нас читає, то ось для нього месседж від усіх наших читачів в одному коментарі:

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема з невідомих причин виїхав із Саудівської Аравії.

І що він там робить? Хреститься?

Олександр Зінченко потрапив до збірної першої половини сезону АПЛ за версією Opta.

Наступний крок — France Football.

Манчестер Юнайтед поступився Ноттінгем Форест у 20 турі АПЛ, завершивши 2023 рік черговою невдачею.

Ще якісь питання до тен Гага є? Якщо ні, то ще раз вітаємо усіх із Новим роком!