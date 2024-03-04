Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 ОФІЦІЙНО: ЕВЕРТОНУ ПОВЕРНУЛИ ЧОТИРИ ОЧКИ.

💭Щось малувато наловив.

📰 ЛІОНЕЛЬ МЕССІ В КОМПЕНСОВАНИЙ ЧАС УРЯТУВАВ ІНТЕР МАЯМІ ВІД ПОРАЗКИ ЛА ГЕЛАКСІ.

💭Ніяких сумнівів.

📰 ЗА ВЕРСІЄЮ ПОРТАЛУ GOAL, ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ — ГОЛОВНИЙ ФАВОРИТ НА ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ-2024.

📰 МИХАЙЛО МУДРИК МОЖЕ ПЕРЕЙТИ В ІНШИЙ КЛУБ АПЛ ВЛІТКУ, — ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЗМІ.

💭Якщо Михайло читає коментарі, просимо не сприймати близько до серця:

📰 РЕАЛ МАДРИД ПІДПИШЕ ЕТАНА МБАППЕ, МОЛОДШОГО БРАТА КІЛІАНА.

📰 ПІВЗАХИСНИК ШАХТАРЯ МАЙКОН, ЯКИЙ ВИСТУПАЄ ЗА КОРІНТІАНС НА ПРАВАХ ОРЕНДИ, ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО СВОГО МАЙБУТНЬОГО: "Я Б НЕ ХОТІВ ПОВЕРТАТИСЬ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ".

📰 КОЛИШНІЙ ЗАХИСНИК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД І ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ РІО ФЕРДІНАНД ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА АРСЕНАЛУ МІКЕЛЯ АРТЕТИ: "АРТЕТА ПОКИНУВ БИ АРСЕНАЛ ЗАРАДИ МОЖЛИВОСТІ ОЧОЛИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, 100%".

💭Ну, це ми і без Артети знаємо.

📰 БАРСЕЛОНА НЕ ГОТОВА ПЛАТИТИ БРАЙТОНУ ВІДСТУПНІ ЗА РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ.

💭У клієнта погана кредитна історія.

📰 ФОРВАРД ЧЕЛСІ КРІСТОФЕР НКУНКУ ПРОПУСТИТЬ ЩЕ ТРИ-ЧОТИРИ ТИЖНІ ЧЕРЕЗ ТРАВМУ.

📰 ГОЛ МУДРИКА ДОПОМІГ ЧЕЛСІ ЗДОБУТИ ВОЛЬОВУ ПЕРЕМОГУ НАД ЛІДСОМ У КУБКУ АНГЛІЇ.

💭Ви майже вгадали:

📰 НА НАШОМУ САЙТІ ВИЙШОВ ПЕРЕКЛАД МАТЕРІАЛУ THE TELEGRAPH ПІД НАЗВОЮ "ПРОГРЕС ВОРОТАРЯ АРСЕНАЛУ ДАВІДА РАЯ ТА ЙОГО ГІГАНТСЬКІ РУКИ".

💭Давайте без комплексів.

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВІДПОВІВ НА КРИТИКУ ГАРІ НЕВІЛЛА: "ГАРІ, ДРУЖЕ, ЩО Ж ТИ НАГОВОРИВ?"

💭А у Гарі взагалі є бодай якісь шанси виграти?

📰 КІЛІАН МБАППЕ ПОВІДОМИВ ОТОЧЕННЯ, ЩО ЩЕ НЕ ПОГОДИВ КОНТРАКТ ІЗ РЕАЛОМ.

📰 БАРСЕЛОНА БАЧИТЬ У РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ ОСНОВНОГО КАНДИДАТА НА ЗАМІНУ ХАВІ.

📰 НА ТЛІ ДИСКФАЛІФІКАЦІЇ ПОЛЯ ПОГБА МИ ПІДГОТУВАЛИ ДЛЯ ВАС МАТЕРІАЛ ПРО ТОП-10 ФУТБОЛІСТІВ, ЯКИХ ДИСКВАЛІФІКУВАЛИ ЗА ДОПІНГ.

💭Не знали, що Артем підробляв ще й у біолабораторії.

📰 ГОЛ ДАРВІНА НУНЬЄСА НА ОСТАННІХ СЕКУНДАХ ПРИНІС ЛІВЕРПУЛЮ ПЕРЕМОГУ НАД НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ У РАМКАХ 27-ГО ТУРУ АПЛ.