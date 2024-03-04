Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (26.02.2024 — 03.03.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Щось малувато наловив.
💭Ніяких сумнівів.
💭Якщо Михайло читає коментарі, просимо не сприймати близько до серця:
📰 ПІВЗАХИСНИК ШАХТАРЯ МАЙКОН, ЯКИЙ ВИСТУПАЄ ЗА КОРІНТІАНС НА ПРАВАХ ОРЕНДИ, ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО СВОГО МАЙБУТНЬОГО: "Я Б НЕ ХОТІВ ПОВЕРТАТИСЬ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ".
💭Ну, це ми і без Артети знаємо.
💭У клієнта погана кредитна історія.
📰 ГОЛ МУДРИКА ДОПОМІГ ЧЕЛСІ ЗДОБУТИ ВОЛЬОВУ ПЕРЕМОГУ НАД ЛІДСОМ У КУБКУ АНГЛІЇ.
💭Ви майже вгадали:
💭Давайте без комплексів.
📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЧЕЛСІ МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО ВІДПОВІВ НА КРИТИКУ ГАРІ НЕВІЛЛА: "ГАРІ, ДРУЖЕ, ЩО Ж ТИ НАГОВОРИВ?"
💭А у Гарі взагалі є бодай якісь шанси виграти?
📰 КІЛІАН МБАППЕ ПОВІДОМИВ ОТОЧЕННЯ, ЩО ЩЕ НЕ ПОГОДИВ КОНТРАКТ ІЗ РЕАЛОМ.
💭Не знали, що Артем підробляв ще й у біолабораторії.