Рейтинг букмекерів

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем має найбільше шансів на нагороду Золотий м'яч-2024.

Портал Goal оновив рейтинг фаворитів на Золотий м'яч-2024. Як і раніше головний претендент на нагороду — півзахисник Реала Джуд Беллінгем.

Тим часом чинний володар ЗМ Лео Мессі розташувався на 20-й сходинці, а його одвічний конкурент Кріштіану Роналду — 17-й.

У першій двадцятці з'явився захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк, а Альваро Мората залишив рейтинг.

Топ-20 виглядає наступним чином:

1. Джуд Беллінгем (Реал)

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

3. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

4. Філіп Фоден (Манчестер Сіті)

5. Родрі (Манчестер Сіті)

6. Гаррі Кейн (Баварія)

7. Мохамед Салах (Ліверпуль)

8. Вінісіус Жуніор (Реал)

9. Лаутаро Мартінес (Інтер)

10. Букайо Сака (Арсенал)

11. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

12. Антуан Грізманн (Атлетіко)

13. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

14. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

15. Деклан Райс (Арсенал)

16. Родріго (Реал)

17. Кріштіану Роналду (Ан-Наср)

18. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

19. Флоріан Віртц (Баєр)

20. Ліонель Мессі (Інтер Маямі).

Раніше повідомлялось, що Беллінгему вручили приз Golden Boy.