Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (08.04.2024 — 14.04.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 З ЕВЕРТОНА ОФІЦІЙНО ЗНЯЛИ ЩЕ ДВА ОЧКИ В АПЛ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВИЛ.
💭Один неповний сезон у Челсі – і людині тепер абсолютно все зрозуміло в цьому житті, ніби вже мільйони років живе на цій планеті.
📰 ТЕРОРИСТИ З ІДІЛ ПОГРОЖУВАЛИ ВЛАШТУВАТИ ТЕРАКТИ ПІД ЧАС ПЕРШИХ МАТЧІВ 1/4 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: "ВБИЙТЕ ЇХ ВСІХ".
💭Бо США засуджує удари по території рф.
(!) НАРКОТИКИ ДЛЯ НІКЛІДІВ (!)
💭Зараз ви побачили, як наші читачі зробили величезний внесок у боротьбу з наркотиками в Україні. Дякуємо!
📰 ЕКСХАВБЕК РОМІ РАДЖА НАЇНГОЛАН ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ЛАЦІО ТА ЙОГО КОЛИШНЬОГО ПІВЗАХИСНИКА МІЛІНКОВИЧА-САВИЧА: "СЕРГІЙ КРАЩЕ ЗА МЕНЕ? ЩО ТИ, Б***Ь, РОЗКАЗУЄШ".
💭А це вже внутрішня кухня нашого сайту:
💭Він так довго тягнув букву "н", що ти відчув його біль?
💭Коротко про ситуацію:
💭Коротко про ці погрози:
📰 НАПАДНИК БАВАРІЇ ГАРРІ КЕЙН ВИСЛОВИВСЯ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ: "МОЄ МАЙБУТНЄ — У БАВАРІЇ".
💭Офіційне звернення до Кейна від капітана одного неназваного клубу АПЛ на правах повної анонімності:
💭У поточному складі Аталанти такі погляди потенційно тільки в одного — і він не італієць.
💭А це ще трохи внутрішньої кухні нашого сайту:
💭На жаль для фанатів Ліверпуля, того тижня в нього ще з'явиться можливість залетіти в коментарі.
💭 Аль-Хіляль — це там де запалюють Салем аль-Досарі та Сауд Абдулхамід, а за Аль-Іттіхад грають Абдерразак Хамдалла та Фаваз Аль-Скор. Соромно таку базу не знати!
💭У Челсі тепер незадоволені своїми фанати, бо усі вони трохи Мудрики.
💭Справедливо! А Челсі зі зняттям очок і сам прекрасно справляється.
💭У тих місцях другі поняття.
💭Питання є?
💭Увага! Наступний коментар фанатам Ліверпуля краще прогорнути:
📰 ЕМЕРІ ТА АСТОН ВІЛЛА ВДРУГЕ ЗА СЕЗОН ЗРОБИЛИ "ГУД ІБЕНІНГ" АРСЕНАЛУ ТА ВІДПРАВИЛИ МАНЧЕСТЕР СІТІ У ВІЛЬНЕ ЧЕМПІОНСЬКЕ ПЛАВАННЯ.
💭У кого більше ексгравців Баєра у складі — той і виграв (Бейлі та Діабі VS Гаверц).