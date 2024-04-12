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Для Аль-Хіляля це четвертий трофей і рекорд турніру.

У фіналі Суперкубку Саудівської Аравії Аль-Хіляль розгромив Аль-Іттіхад із рахунком 4:1.

Вже на п'ятій хвилині команда Жорже Жезуша вийшла наперед зусиллями Малкома. Потім у середині першого тайму Хамдалла не реалізував пенальті, але все ж таки першим був на добиванні, зрівнявши цифри на табло.

Наприкінці першого тайму Аль-Хіляль знову вийшов вперед завдяки голу Аль-Давсарі.

У другому таймі ще по м'ячу у ворота Аль-Іттіхада забили Малком та Аль-Давсарі, які оформили дублі.

Для Аль-Хіляля це була 34 перемога поспіль, і це рекордна серія в історії футболу. Також трофей за Суперкубок став четвертим в історії команди і це також рекорд.

Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль 1:4

Голи: Хамдалла, 21 – Малком, 5, 89, Аль-Давсарі, 44, 90+6.

На 21 хвилині Хамдалла (Аль-Іттіхад) не реалізував пенальті (воротар).