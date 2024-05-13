Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЗГАНЬБИВСЯ В МАТЧІ ПРОТИ КРІСТАЛ ПЕЛЕС, ЗАЗНАВШИ ПОРАЗКИ З РАХУНКОМ 0:4 У 36 ТУРІ АПЛ.
💭 Головне в житті — постійність та послідовність:
💭 Так, усе залежить від того, програє команда чи все ж перемагає.
💭 Дарвін... Чарлз Дарвін...
💭 А як же повага у потрійному розмірі?
📰 КАЗЕМІРО ОБВЕЛИ ВІСІМ РАЗІВ В МАТЧІ З КРІСТАЛ ПЕЛЕС, ЩО Є АНТИРЕКОРДОМ АПЛ.
💭 Із такими травмами скоріше Онана зіграє центрбека.
💭 Вибачте за спойлери:
💭Коли світ визначався щодо наступного чемпіона Німеччини поміж Баварії та Дортмунда, то вибір було зроблено на користь Леверкузена.
💭 Факти:
📰 БАЄР НЕВЕРЛУЗЕН ІЗ ЧЕРГОВИМ ГОЛОМ НА 90+7 УРЯТУВАВ НІЧИЮ ПРОТИ РОМИ Й ВИЙШОВ ДО ФІНАЛУ ЛІГИ ЄВРОПИ.
💭 У багатьох емоції ідентичні.
💭 Навіщо "Баєр", якщо можна "Клуб, куди міг перейти Мудрик"?
💭 Це Хабі Тайм, панове.
📰 ШАХТАР УДРУГЕ В СЕЗОНІ МІНІМАЛЬНО ЗДОЛАВ ДИНАМО КИЇВ ТА СТАВ ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ-2023/24!
💭 У Лізі чемпіонів — жодного!
💭Ніхто ж не винен, що в футбольній історії було аж два великих гравця на ім'я Ronaldo.
📰 ГАНСІ ФЛІК ВИСУНУВ ДВІ УМОВИ БАВАРІЇ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА.
💭 Баваріє, ну і шо тут думать? Done deal!