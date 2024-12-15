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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 грудня 2024 року.

Завершилася 1025 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Сьогодні вдень у центрі Дніпра стався вибух. Загинув чоловік, ще четверо зазнали поранень. Підозрюваного затримали.

- рф вперше використала солдатів з Північної Кореї для штурмів українських позицій у Курській області — повідомив Зеленський.

- Уночі російське місто Орел масово атакували безпілотниками. Генштаб ЗСУ підтвердив, що пожежа на нафтобазі в Орлі — результат роботи ССО та інших підрозділів Сил оборони.

- Трамп хоче досягти перемир’я в російсько-українській війні у перший день своєї каденції. Проте конкретного плану поки немає — NBC News.

- МЗС закликало ФІФА вибачитися за показ карти України без Криму під час трансляції результатів жеребкування на чемпіонат світу 2026 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку противник один раз марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Лозової, де українські захисники зупинили три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 55 штурмів окупаційних військ у бік Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. До цього часу тривають 39 боєзіткнень.

Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку біля населеного пункту Торецьк. Наразі тривають три ворожі атаки. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка. В районі населеного пункту Гродівка ворог застосовував штурмову авіацію.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 400 окупантів, з них 160 — безповоротно. Також знищено одну бойову броньовану машину, 7 одиниць автомобільної техніки та три мотоцикли. До того ж пошкоджено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль росіян.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. Тридцять чотири боєзіткнення завершено, вісім – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 33 окупанти. Також знищено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль. До того ж суттєво пошкоджено два танки та три бойові броньовані машини ворога.

На Времівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. Разом з тим скинув в районі Темирівки керовану авіаційну бомбу, населений пункт Новопіль зазнав ударів штурмової авіації.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.

Мала Токмачка та Роботине зазнали ударів авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, всього два невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб та здійснив 348 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях наших захисників.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні.

І очевидно, Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації. Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так.

Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром.

Наступного тижня будемо говорити у Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!