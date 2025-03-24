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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (17.03.2025 — 23.03.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 У ЗМІ З'ЯВИЛАСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ЩО БОСИ МАНЧЕСТЕР СІТІ РОЗГЛЯДАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ХОСЕПА ГВАРДІОЛИ, А СЕСКА ФАБРЕГАСА ВВАЖАЮТЬ ГОЛОВНИМ КАНДИДАТОМ НА ЗАМІНУ.

🗣 Знаючи про везіння Арсеналу, скоріше принесе Челсі

🗣 + ще як читачі Football.ua звільняють Реброва.

📰 КОЛИШНІЙ ГРАВЕЦЬ ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ ПОПРОСИВ ФА "СТЕРТИ ВСІ ЗАПИСИ ЩОДО ЙОГО КАР’ЄРИ З АРХІВІВ".

🗣 Але довелося сісти на пляш... Ну, ви зрозуміли.

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОГОЛОСИВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА АБОНЕМЕНТИ НА СЕЗОН-2025/26.

📰 36-РІЧНИЙ ТОБІ АЛЬДЕРВЕЙРЕЛЬД ОТРИМАВ СЕРЙОЗНУ ТРАВМУ.

🗣 Перед "намагаючись" потрібна кома (с) 13-річний редактор

📰 УКРАЇНСЬКИЙ ОПОРНИК ВОЛОДИМИР БРАЖКО ВИСЛОВИВСЯ ВІДЗНАЧИВ ЛІДЕРА ЗБІРНОЇ БЕЛЬГІЇ: "ХОТІВ БИ СОБІ ФУТБОЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЕ БРЮЙНЕ".

📰 РОМЕЛУ ЛУКАКУ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТІБО КУРТУА ДО ЗБІРНОЇ БЕЛЬГІЇ: "КУРТУА ПРИЙШОВ, УСІМ РОЗ'ЯСНИВ, МИ ДУЖЕ ДОБРЕ ПОГОВОРИЛИ".

📰 УКРАЇНА КАРКОЛОМНО ПЕРЕВЕРНУЛА ХІД ПЕРШОГО МАТЧУ ПРОТИ БЕЛЬГІЇ.

🗣 Ех, які ж класні там у всіх коментарі під тією гілкою...

📰 АНАТОЛІЙ ТРУБІН ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВИЙ ТРАНСФЕР В МАН СІТІ: "БАЧИВ В ІНТЕРНЕТІ".

🗣 Спеціально для фаната Ман Сіті в інтернеті бачили ексклюзивну відповідь від Мудрика:

📰 ПАПІСС СІССЕ ВІДНОВИВ КАР'ЄРУ В ЧЕТВЕРТОМУ ДИВІЗІОНІ ОАЕ.

🗣 Полю Погба саме час знайти собі нового перукаря — з власним клубом.

📰 "ХОЧЕТЕ ХОРОШОГО ГРАВЦЯ — ПЛАТІТЬ": ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА РОЗПОВІВ, ЧОМУ ІВАН КАЛЮЖНИЙ НЕ ПЕРЕЙШОВ ДО ГЕРТИ ЧИ ПЛІМУТА.

🗣 У школі Коломойського більше про "не платіть" та про "кофє піть".

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МОЖЕ ПРИДБАТИ МИХАЙЛА МУДРИКА, — НАПИСАЛИ В TODOFICHAJES.

📰 УКРАЇНА ЗАЗНАЛА НИЩІВНОЇ ПОРАЗКИ ВІД БЕЛЬГІЇ ТА ЗАЛИШИЛАСЬ У ДИВІЗІОНІ B ЛІГИ НАЦІЙ.

🗣 З вашого дозволу, трохи актуалізуємо цитату і замінимо у заголовку Рібері на Лукаку...