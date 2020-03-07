Англия

Главный тренер Арсенала высказался о победе над Вест Хэмом в рамках чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Арсенал добыл непростую победу над Вест Хэмом со счетом 1:0. Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал результат этой встречи.

"Я не очень верю в удачу, но у нас были моменты, в которых мы нуждались в этой самой удачи. Мы действительно хорошо сыграли в обороне. Иногда успешно действовали в отборе, а иногда голкипер разряжал ситуацию".

"Я действительно доволен результатом, потому что большие команды должны находить способ победить, даже когда у них не самый лучший день. Сегодня был один из таких дней с точки зрения производительности, но мы нашли путь к победе", — заявил Артета.

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Кроме того, испанский специалист высказался о работе VAR, благодаря которому единственный гол Александра Ляказетта был засчитан и принес победу Арсеналу.

"Когда отменили гол, я подумал: "Окей, все хорошо". Затем мои помощники подошли ко мне со скамейки и сказали, что гол был чистым. На протяжении двух или трех минут, пока принималось решение по эпизоду, я не был позитивно настроен. В конечном итоге, я очень доволен сегодняшней работой VAR", — приводит слова Микеля Артеты пресс-служба Арсенала.

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