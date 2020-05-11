Англия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших тренерах Манчестер Юнайтед. Как правило, недостаточно иметь сильный состав для того, чтобы добиваться максимальных целей. Кто-то должен настроить и отладить механизм, обуздать характер некоторых игроков и быть человеком, за которым всегда будет последнее слово.

​Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Редакция Football.ua остановила свой выбор на трех специалистах, в число которых вошли сэр Алекс Фергюсон, сэр Мэтт Басби и Рон Аткинсон.

В предыдущем материале о манкунианцах вы можете прочитать про самых выдающихся голкиперов, защитников, полузащитников и нападающих в истории клуба.

Сэр Мэтт Басби

Если вам кажется, что Алекс Фергюсон - вечный тренер "красных дьяволов", то в жизни клуба был еще один специалист, который провел во главе команды солидный срок — 25 лет. Эпоха еще одного легендарного шотландца началась в 1945 году, когда он закончил игровую карьеру, которая, между прочим, проходила в составе всего двух клубов — Ливерпуля и Манчестер Сити.

Мерсисайдцы предложили своему экс-капитану должность в тренерском штабе, но он отказался, потому что хотел больше полномочий в управлении игрой команды. Мэтт Басби сразу же зарекомендовал себя с лучшей стороны, заняв второе место в первом же сезоне. Также были завоеваны серебряные медали в сезонах -1946/47, -1947/48, 1948/49 и 1950/51, а уже в 1952 году команда наконец-то добилась чемпионского звания.

Со временем тренеру пришлось омолаживать состав команды и тогда Манчестер Юнайтед получил прозвище "малыши Басби". Шотландец подпускал к основе 16-17 летних исполнителей, среди которых были Билл Фоулкс и Дункан Эдвардс. Последний и вовсе считался в перспективе одним из лучших футболистов мира, но вмешалась мюнхенская трагедия 1958 года. Действующий чемпион Англии возвращался после матча с Црвеной Звездой, когда их самолет потерпел крушение.

Команда лишилась восьми игроков, еще несколько больше не смогли играть в футбол, а сам Басби был выписан лишь спустя два месяца после злосчастных событий. Перед шотландцем вновь стояла задача построить сильную команду. Басби полагался на Фоулкса и Чарльтона, подписал Лоу, который в дальнейшем получил Золотой мяч, открыл талант Джорджа Беста и привел команду к победе в Кубке европейских чемпионов 1968 года. Суммарно на счету шотландца тринадцать титулов и многолетняя работа в структуре клуба в дальнейшем.

Рон Аткинсон

Единственный "не сэр" в данном трио, Большой Рон, который долгое время после тренерской карьеры работал на телевидении, принял команду в 1981 году после хорошего сезона с ВБА. Рон Аткинсон вселил уверенность в команду своей харизмой но чемпионское звание Манчестер Юнайтед не давалось. Тем не менее, в тройку "красные дьяволы" входили регулярно.

Англичанин привел команду в победам в двух Кубках Англии и одном Суперкубке, но так и не смог добиться успеха на европейской арене. Манчестер Юнайтед под его руководством добрался до полуфинала Кубка обладателей кубков, но не более того.

Покинул он пост главного тренера в 1986 году, когда команда неудачно начала сезон, оказавшись на четвертом месте с конца. Рон Аткинсон передал команду под руководство сэра Алекса Фергюсона.

Сэр Алекс Фергюсон

Фергюсон проработал почти десять лет в Шотландии и вместе с Абердином смог выиграть Кубок обладателей кубков в сезоне-1982/83. Спустя несколько лет сэр Алекс возглавил Манчестер Юнайтед. Первые результаты шотландца были очень скромными. Дебютный сезон под руководством Фергюсона команда закончила на 11 месте, но руководство верило в идеи шотландца.

Уже в свое первое летнее трансферное окно сэр Алекс привел в команду несколько важных исполнителей, благодаря которым удалось занять второе место по итогам сезона. Однако очередной кризис настиг команду в конце 1989 года, когда манкунианцы шли в зоне вылета. Тем не менее, руководство клуба вновь поверило в Фергюсона и не прогадало.

Шотландец постепенно выстроил ту команду, которая была готова к самым большим свершениям. "Красные дьяволы" выиграли Кубок обладателей кубков в 1991 году, и тренер сразу сделал заявление: "Манчестер Юнайтед выиграет чемпионат в следующем сезоне". Как оказалось, Фергюсон соврал, хоть его команда и возглавляла турнирную таблицу большую часть сезона.

В сезоне 1992/93 шотландец добился своего и наконец-то завоевал чемпионский титул. Как оказалось, это было лишь началом успешного периода с огромным количеством титулов, апогеем которого стал выигрыш Лиги чемпионов в сезоне-1998/99 и требл. Победа в финале над Баварией — одно из самых значимых событий в истории клуба. Фергюсон внедрил в команду легендарный класс-92 к уже имеющимся опытным игрокам и каждый сезон проводил точечное усиление.

Начиная с сезона 2001/02, Фергюсону пришлось проводить перестройку и вновь увидеть триумф Манчестер Юнайтед удалось лишь через семь лет, но на внутренней арене манкунианцы были довольно успешны. Под руководством Фергюсона команда выиграла тринадцать чемпионских титулов, пять Кубков Англии, четыре Кубка Лиги, десять Суперкубков Англии, два Лиги чемпионов и другие.

Редакция Football.ua считает, что возглавить символическую сборную Манчестер Юнайтед должен сэр Алекс Фергюсон. С шотландским специалистом связаны главные успехи нескольких легендарных составов "красных дьяволов".

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть главным тренером легендарного состава Манчестер Юнайтед?