Англия

Во время товарищеского матча стало известно о положительном тесте на коронавирус тренера шотландцев.

Товарищеский матч между сборными Англии (U-19) и Шотландии (U-19) остановили незадолго до свистка на перерыв — сообщил официальный сайт ассоциации футбола Шотландии.

Именно в этот момент пришла новость, о том, что тест на коронавирус тренера шотландской команды Билли Старка оказался положительным.

При счете 3:1 в пользу юных англичан арбитр увел команды с поля, а шотландская футбольная ассоциация принесла свои извинения английской.