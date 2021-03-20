Англия

Функционер рассказал, почему Челси считается сообществом.

Президент лондонского Челси Роман Абрамович рассказал о системе клуба и своем отношении к бывшим футболистам.

"У Челси очень богатая история, и мне очень повезло сыграть в этом свою роль. Клуб был здесь до меня и будет здесь после меня, но моя работа состоит в том, чтобы гарантировать, что мы будем настолько успешными, насколько это возможно сегодня, а также строить будущее. Вот почему для меня так важен успех нашей академии.

Челси — это не только первая мужская команда. Челси — это сообщество. Это женская команда, это молодежные команды, это академия, это поддержка бывших игроков клуба. Это то, чем мы начали заниматься с первого дня. Мы подошли к Челси как к сообществу. И люди в сообществе — есть дети, есть женщины, есть мужчины, есть бывшие игроки, есть нынешние игроки, есть будущие игроки — все они должны приветствоваться и являются частью того, как мы ведем бизнес".

"Когда мы купили клуб, бывшие игроки не участвовали в его жизни . Их даже не приглашали на игры. Так что у нас появилась поддержка бывших игроков, людей, которые помогали клубу на протяжении всего пути, и мы дали им возможность продолжать быть частью клуба и его истории в будущем", — сказал Абрамович в интервью Forbes.

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