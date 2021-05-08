Украинский футболист постепенно набирает форму.
Андрей Ярмоленко, getty images
08 мая 2021, 01:26
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма U-23 в поединке против Арсенала U-23.
Украинский футболист провел на поле полный поединок, отметившись результативной передачей на 87 минуте. Благодаря пасу Вест Хэм вышел вперед, но вскоре пропустил. Матч закончился со счетом 2:2.
Андрей Ярмоленко получил повреждение еще в феврале и постепенно набирает форму, но после восстановления еще не выходил на поле за основную команду "молотобойцев".
Напомним, что в середине апреля Ярмоленко впервые с февраля попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ.