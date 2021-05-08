Англия

Украинский футболист постепенно набирает форму.

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма U-23 в поединке против Арсенала U-23.

Украинский футболист провел на поле полный поединок, отметившись результативной передачей на 87 минуте. Благодаря пасу Вест Хэм вышел вперед, но вскоре пропустил. Матч закончился со счетом 2:2.

Андрей Ярмоленко получил повреждение еще в феврале и постепенно набирает форму, но после восстановления еще не выходил на поле за основную команду "молотобойцев".

Напомним, что в середине апреля Ярмоленко впервые с февраля попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ.