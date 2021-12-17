Англия

"Горожане" отменили пресс-конференцию специалиста перед матчем с Ньюкаслом.

Манчестер Сити отменил традиционную пресс-конференцию главного тренера Хосепа Гвардиолы перед поединком 18 тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, 50-летний каталонец сдал сомнительный тест на коронавирус. В настоящее время специалист сдал еще один тест и ожидает результата.

Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 19 декабря, в 16:15 по киевскому времени.

После 17 туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 41 очко, что на один балл больше, чем у Ливерпуля. В активе Ньюкасла 10 очков и предпоследнее, 19 место.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.