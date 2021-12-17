"Горожане" отменили пресс-конференцию специалиста перед матчем с Ньюкаслом.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
17 декабря 2021, 15:36
Манчестер Сити отменил традиционную пресс-конференцию главного тренера Хосепа Гвардиолы перед поединком 18 тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла. Об этом сообщает BBC.
По информации источника, 50-летний каталонец сдал сомнительный тест на коронавирус. В настоящее время специалист сдал еще один тест и ожидает результата.
Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 19 декабря, в 16:15 по киевскому времени.
После 17 туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 41 очко, что на один балл больше, чем у Ливерпуля. В активе Ньюкасла 10 очков и предпоследнее, 19 место.
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