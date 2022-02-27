Англия

Football.ua представляє анонс матчу Кубка Англійської ліги.

У фінальному поєдинку Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Уемблі.

Челсі — Ліверпуль

Неділя, 27 лютого, 18:30. Уемблі, Лондон (Англія). Головний арбітр — Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія). пряма трансляція на Setanta Sports.

Протистояння в рамках чемпіонату це справа, безумовно, добра та престижна, але й можливість потримати завойований трофей у руках уже посеред сезону випадає далеко не кожному. Лондонський Челсі вже знайомий з актуальними тенденціями у церемоніях нагородження завдяки нещодавній перемозі на Клубному чемпіонаті світу, а ось Ліверпуль якось уже й забув про те, наскільки важкими можуть бути здобуті кубки. Проте, обидві команди однаково будуть претендувати на завоювання головного трофея Кубка Англійської ліги-2021/22, тому боротьба на нас чекатиме дуже запекла.

Особливістю майбутньої дуелі на Уемблі буде той факт, що "сині" та "червоні" абсолютно не люблять програвати упродовж поточного сезону. У календарі зіграних ними поєдинків дуже складно знайти позначки про невдачі, що обумовлює паралельну боротьбу ще й на рівні чемпіонату. Звичайно, колектив Томаса Тухеля останнім часом грішив трохи більше за опонентів, тому й утворилася горезвісна прірва в 10 очок при лише одній грі в запасі.

Що ж стосується безпосередньо кубкового змагання, то ні Астон Вілла, ні Саутгемптон, ні Брентфорд, ні Тоттенгем не змогли зупинити Челсі на їхньому шляху до фіналу. У цей же час Ліверпуль пройшовся повз Норвіч, Престон, Лестер і Арсенал. Що найголовніше — колектив Юргена Клоппа на цьому шляху не пропускав у свої ворота, а ось у майбутнього суперника, як ми всі чудово знаємо, іноді трапляються серйозні проблеми із забитими м'ячами. В останніх двох очних дуелях цих команд в основний час переможців не вдалося визначити, але як буде цього разу?

За версією букмекерів, лідера в майбутньому протистоянні виявити не так вже й просто. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3,62. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,26.

Не зіграють: Чилвелл, Крістенсен — Фірміно.

Результати останніх очних зустрічей

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