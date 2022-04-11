Англия

Незалежно від того, хто стане новим власником "синіх", нинішньому головному директору клубу запропонують залишитись.

Продовжуються пошуки нових акціонерів Челсі.через накладені санкції урядом Великої Британії на російського бізнесмена та власника лондонського клубу Романа Абрамовича.

Процес поглинання Челсі має вийти на фінальну стадію до кінця цього тижня, коли чотири претенденти на покупку мусять подати свої остаточні фінансові пропозиції.

Невизначеність щодо майбутнього "пенсіонерів" зачепила і долю Марини Грановської, яка понад десять років обіймає посаду головного директора Челсі та відповідає за трансферну політику команди.

Як повідомляє The Athletic, всі чотири потенційні власники Челсі розуміють значущість російсько-канадської керівниці в системі "синіх", тому кожен із них запропонує Грановській залишитися в клубі на своїй поточній посаді.

Поки невідомо, чи залишиться Марина Грановська головним директором Челсі за нового власника, але така можливість у неї буде за будь-якого розкладу.