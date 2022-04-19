Англия

У рамках підготовки до наступного сезону на нас чекає лондонське дербі в США.

Поточний сезон англійської Прем'єр-ліги ще не завершено, проте клуби вже планують своє літнє турне у рамках підготовки до старту наступної кампанії.

Так, лондонський Челсі підтвердив на своєму офіційному сайті участь у товариському турнірі в Орландо (США) під назвою The Florida Cup.

У фіналі цього турніру на "синіх" чекає зустріч з іншим лондонським клубом — Арсеналом. Цей матч відбудеться 23 липня.

Також під час свого перебування в США гравці Челсі проведуть два виставкові поєдинки у період з 16 по 20 липня. Дати, місце та суперники стануть відомі пізніше.