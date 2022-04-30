Завершилися чотири поєдинки чемпіонату Англії.
Вулверхемптон - Брайтон, getty images
30 апреля 2022, 18:57
В рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Англії Астон Вілла приймала на своєму полі Норвіч і здобула перемогу.
Брайтон, у свою чергу, впевнено впорався з Вулверхемптон, Бернлі ж здолав Вотфорд на виїзді.
Саутгемптон приймав на своєму полі Крістал Пелас і здобув перемогу з рахунком 1:2.
Астон Вілла — Норвіч 2:0
Голи: Уоткінс, 41, Інгс, 90+3
Вулверхемптон — Брайтон 0:3
Голи: Макаллістер, 42, Троссард, 70, Біссума, 86
Саутгемптон — Крістал Пелас 1:2
Голи: Ромеу, 9 — Езе, 60, Заа, 90+2
Уотфорд — Бернлі 1:2
Голи: Тарковські, 8 — Корк, 83, Браунхіл, 86