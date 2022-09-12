Англія

28-річний футболіст отримав травму.

Захисник Ендрю Робертсон отримав травму коліна та пропустить найближчі матчі Ліверпуля.

Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Робертсон не готовий на сто відсотків. Він відчув щось наприкінці матчу — на 93-й або на якійсь такій хвилині проти Наполі.

Наступного дня він зрозумів, що щось не так. Але так, я сказав би, що він повернеться як мінімум після паузи на матчі збірних", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Це означає, що Робертсон пропустить найближчі матчі Ліверпуля проти Аякса та Челсі.