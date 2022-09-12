28-річний футболіст отримав травму.
Ендрю Робертсон, Getty Images
12 вересня 2022, 17:25
Захисник Ендрю Робертсон отримав травму коліна та пропустить найближчі матчі Ліверпуля.
Про це розповів головний тренер "червоних" Юрген Клопп.
"Робертсон не готовий на сто відсотків. Він відчув щось наприкінці матчу — на 93-й або на якійсь такій хвилині проти Наполі.
Наступного дня він зрозумів, що щось не так. Але так, я сказав би, що він повернеться як мінімум після паузи на матчі збірних", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.
Це означає, що Робертсон пропустить найближчі матчі Ліверпуля проти Аякса та Челсі.