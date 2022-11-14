ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ганці оголосили склад на матчі мундіалю.

Збірна Гани незабаром стартує у фінальній частині чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Тренерський штаб ганської команди визначився з гравцями, що зіграють на мундіалі. Відзначимо в складі форварда Атлетіка Іньякі Вільямса, півзахисника Арсеналу Томаса Парті, Андре Айю з Аль-Садда та його брата Джордана з Крістал Пелас.

Воротарі: Абдул Нурудін (Ейпен), Данлад Ібрагім (Асанте Котоко), Лоуренс Аті-Зіджі (Санкт-Галлен).

Захисники: Деніс Одої (Фулгем), Тарік Лемпті (Брайтон), Аліду Сейду (Клермон), Деніел Амарті (Лестер), Джозеф Айду (Сельта), Александер Джику (Страсбур), Мохаммед Салісу (Саутгемптон), Абдул Рахман Баба (Редінг), Гідеон Менса (Осер).

Півзахисники: Андре Айю (Аль-Садд), Томас Парті (Арсенал), Еліша Овусу (Гент), Саліс Абдул-Самед (Ланс), Мохаммед Кудус (Аякс), Даніел-Кофі К'єре (Фрайбурґ).

Нападники: Деніел Афрійє (Хартс оф Оук), Камаль Сулемана (Ренн), Абдул Іссахаку (Спортінг), Осман Букарі (Црвена Звезда), Іньякі Вільямс (Атлетік), Ентойн Семеньо (Брістоль) Сіті), Джордан Айю (Крістал Пелас), Камал Соуа (Брюгге).

Збірна Гани на груповому етапі чемпіонату світу зіграє з Португалією, Уругваєм та Південною Кореєю. Перший мат відбудеться 24 листопада проти португальців.