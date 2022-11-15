Сестра 37-річного футболіста прокоментувала вчинок свого брата.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 15:45
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, під час якого пройшовся по головному тренеру Еріке тен Гагу та керівництву клубу.
За цей вчинок 37-річний португалець зазна критики, проте сестра футболіста підтримала його рішення.
"Я рада, що твій характер і гідність тебе не покидають. Мені шкода людей, які задирають голову і тицяють пальцями, ніби вони збудували більше, ніж ти.
Є люди, які живуть у тіні, живуть мовчки, лицемірно невдячні навіть собі. У наш час хоробрих критикують.
В наш час важко знайти таких людей, як ти. Ти міг промовчати, тобі більше не треба нічого доводити, ти збудував імперію з нічого, у тебе вже є спадщина для наступних поколінь, яку ніхто не забере.
Ти міг би чухати яйця (так, я говорю це) і відійти вбік, полетіти на своєму приватному літаку куди завгодно, ти міг би спливти на своїй 27-метровій яхті і насолоджуватися сонцем у будь-якій країні, яку захочеш.
Бути чоловіком – це означає демонструвати правду, протистояти акулам та продовжувати плисти. Твої діти так пишатимуться тобою. Твій кінець ще не настав", — написала на своїй сторінці в Instagram Катя Авейру.
Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.