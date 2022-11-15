Англія

Сестра 37-річного футболіста прокоментувала вчинок свого брата.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, під час якого пройшовся по головному тренеру Еріке тен Гагу та керівництву клубу.

За цей вчинок 37-річний португалець зазна критики, проте сестра футболіста підтримала його рішення.

"Я рада, що твій характер і гідність тебе не покидають. Мені шкода людей, які задирають голову і тицяють пальцями, ніби вони збудували більше, ніж ти.

Є люди, які живуть у тіні, живуть мовчки, лицемірно невдячні навіть собі. У наш час хоробрих критикують.

В наш час важко знайти таких людей, як ти. Ти міг промовчати, тобі більше не треба нічого доводити, ти збудував імперію з нічого, у тебе вже є спадщина для наступних поколінь, яку ніхто не забере.

Ти міг би чухати яйця (так, я говорю це) і відійти вбік, полетіти на своєму приватному літаку куди завгодно, ти міг би спливти на своїй 27-метровій яхті і насолоджуватися сонцем у будь-якій країні, яку захочеш.

Бути чоловіком – це означає демонструвати правду, протистояти акулам та продовжувати плисти. Твої діти так пишатимуться тобою. Твій кінець ще не настав", — написала на своїй сторінці в Instagram Катя Авейру.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.