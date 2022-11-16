Англія

Ситуація набирає більше негативних обертів.

Більшість гравців Манчестер Юнайтед вважають, що Кріштіану Роналду більше ніколи не повинен грати за клуб. Запальне інтерв'ю португальця Пірсу Моргану на Talk TV, у якому він сказав, що "не поважає" менеджера Еріка тен Гага, змусило клуб розглянути можливість розірвання його контракту.

Джерела, котрі мають інсайди в роздягальні команди повідомили Manchester Evening News, що більшість одноклубників Роналду вважають, що Кріштіану повинен покинути клуб до закриття січневого трансферного вікна.

Багато гравців вважають за краще грати без нього, причому Бруну Фернандеш особливо усвідомлює, що його вплив зменшується після того, як Роналду повернувся в Юнайтед у серпні 2021 року.

У нещодавньому доволі вірусному відео, наприклад, Бруну Фернандеш не потиснув руку партнеру у таборі національної збірної.

Деякі наполягають, що між Роналду та Фернандешом тривають «тертки» протягом деякого часу.

Гравці Юнайтед дізналися про інтерв'ю Роналду лише після матчу з Фулгемом, коли поверталися в Манчестер. Деякі товариші по команді також не сприйняли таймінг інтерв'ю, оскільки Роналду пропустив перемоги минулого тижня через хворобу.