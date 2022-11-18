Англія

Клуб відреагував на скандальне інтерв'ю португальця.

У вівторок та середу відповідно вийшли 2 частини інтерв'ю Кріштіану Роналду британському журналісту Пірсу Моргану. П'ятиразовий володар Золотого м'яча звинуватив Манчестер Юнайтед у зраді, а також висловив своє ставлення до Ральфа Рангніка, Еріка тен Гага та всього керівництва "манкуніанців".

У п'ятницю "червоні дияволи" виступили з офіційною заявою з приводу слів свого гравця. Втім, вона вийшла не дуже об'ємною.

"Манчестер Юнайтед сьогодні вранці вжив відповідних заходів у відповідь на нещодавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду ЗМІ. Ми не будемо давати подальших коментарів, доки цей процес не завершиться" — сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, також 37-річний зірковий футболіст заявив, що точно завершить ігрову кар'єру у випадку перемоги збірної Португалії на катарському Мундіалі.