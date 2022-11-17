Англія

Відверте інтерв'ю Кріштіану Роналду на британському телебаченні.

Вийшла друга частина скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду відомому журналісту Пірсу Моргану на TalkTV. Португалець розповів, чи повернеться до МЮ після чемпіонату світу та звинуватив тренера команди Еріка тен Гага в провокації під час матчу з Тоттенгемом.

"Зараз важко сказати, тому що я думками на чемпіонаті світу. Коли я повернувся до Манчестер Юнайтед, я завжди хотів бути доступним, щоб допомогти команді перемагати, посідати високі місця, конкурувати з найкращими командами.

Але важко, коли тобі підрізають крила і не слухають твоїх порад. Думаю, мені є що порадити клубу; я можу багато в чому допомогти, але коли інфраструктура погана…

Я розумію, що на новій роботі тен Гаг намагається справити враження. Результати МЮ за останні п'ять-шість років були надто поганими, тому керівники мали кардинально щось змінювати. Але те, як вони підходять до цього, те, як преса це висвітлює...

Трапляються речі, про які люди не знають. І я не приховую, що суперечки з тренером — це погано. Чесно.

Він не поважає мене так, як я на це заслуговую. Але це так. Можливо, через мій вчинок під час матчу з Тоттенгемом.

Я шкодую про той вчинок. Але я відчув провокацію з боку тренера. Тренер, який поставив мене на три хвилини в грі. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді.

Я та вісім гравців вийшли в роздягальню, але вони згадали лише моє ім’я. Минулого року багато гравців робили те саме, але вони роблять з мене чорну вівцю.

Я повністю зрозумів свою помилку. Перепрошую у тренера, і для мене цей розділ закрито", — сказав Роналду в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Нагадаємо, під час матчу з Тоттенгемом в АПЛ Роналду дозволив собі покинути лаву запасних до фінального свистка.