Відверте інтерв'ю Кріштіану Роналду на британському телебаченні.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ
17 листопада 2022, 22:44
Вийшла друга частина скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду відомому журналісту Пірсу Моргану на TalkTV. Португалець розповів, чи повернеться до МЮ після чемпіонату світу та звинуватив тренера команди Еріка тен Гага в провокації під час матчу з Тоттенгемом.
"Зараз важко сказати, тому що я думками на чемпіонаті світу. Коли я повернувся до Манчестер Юнайтед, я завжди хотів бути доступним, щоб допомогти команді перемагати, посідати високі місця, конкурувати з найкращими командами.
Але важко, коли тобі підрізають крила і не слухають твоїх порад. Думаю, мені є що порадити клубу; я можу багато в чому допомогти, але коли інфраструктура погана…
Я розумію, що на новій роботі тен Гаг намагається справити враження. Результати МЮ за останні п'ять-шість років були надто поганими, тому керівники мали кардинально щось змінювати. Але те, як вони підходять до цього, те, як преса це висвітлює...
Трапляються речі, про які люди не знають. І я не приховую, що суперечки з тренером — це погано. Чесно.
Він не поважає мене так, як я на це заслуговую. Але це так. Можливо, через мій вчинок під час матчу з Тоттенгемом.
Я шкодую про той вчинок. Але я відчув провокацію з боку тренера. Тренер, який поставив мене на три хвилини в грі. Вибачте, я не такий гравець. Я знаю, що можу дати команді.
Я та вісім гравців вийшли в роздягальню, але вони згадали лише моє ім’я. Минулого року багато гравців робили те саме, але вони роблять з мене чорну вівцю.
Я повністю зрозумів свою помилку. Перепрошую у тренера, і для мене цей розділ закрито", — сказав Роналду в інтерв'ю Пірсу Моргану.
Нагадаємо, під час матчу з Тоттенгемом в АПЛ Роналду дозволив собі покинути лаву запасних до фінального свистка.