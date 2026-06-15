Англія

Лондонський клуб розглядає аргентинця з Комо як потенційне літнє підсилення.

Півзахисник італійського Комо Ніколас Пас може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. За інформацією Madrid Xtra, серйозний інтерес до аргентинського футболіста проявляє Арсенал.

Керівництво лондонського клубу має намір спробувати оформити трансфер уже під час літнього трансферного вікна. Водночас ситуацію ускладнює наявність у Реала права зворотного викупу гравця.

Повідомляється, що нещодавно Пас провів розмову з новим головним тренером мадридського клубу Жозе Моурінью. Після спілкування футболіст дійшов висновку, що Реал наразі не планує активувати опцію повернення.

Минулого сезону аргентинець став одним із ключових виконавців Комо та привернув увагу низки європейських клубів завдяки стабільним виступам у Серії А.