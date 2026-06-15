Іспанія

Колишній півзахисник стане зв’язковою ланкою між тренером і командою.

Колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра приєднається до тренерського штабу Жозе Моурінью в Реалі. Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що головною причиною такого призначення є бажання португальського тренера мати у штабі людину, яка може стати своєрідною «сполучною ланкою» між командою, клубом і тренерським штабом. Моурінью прагне працювати з фахівцями, з якими має довірчі стосунки.

Хедіра вже працював під керівництвом Моурінью під час виступів за Реал у період із 2010 по 2013 рік. Разом вони виграли чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни.

Також до тренерського штабу Моурінью мають увійти його колишні помічники з Бенфіки, а також аналітики, тренери з фізпідготовки та тренер воротарів. Крім того, до команди може приєднатися ексзахисник Реала Пепе.