Колишній півзахисник стане зв’язковою ланкою між тренером і командою.
Самі Хедіра, getty images
15 червня 2026, 00:33
Колишній півзахисник збірної Німеччини Самі Хедіра приєднається до тренерського штабу Жозе Моурінью в Реалі. Про це повідомляє The Athletic.
Зазначається, що головною причиною такого призначення є бажання португальського тренера мати у штабі людину, яка може стати своєрідною «сполучною ланкою» між командою, клубом і тренерським штабом. Моурінью прагне працювати з фахівцями, з якими має довірчі стосунки.
Хедіра вже працював під керівництвом Моурінью під час виступів за Реал у період із 2010 по 2013 рік. Разом вони виграли чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни.
Також до тренерського штабу Моурінью мають увійти його колишні помічники з Бенфіки, а також аналітики, тренери з фізпідготовки та тренер воротарів. Крім того, до команди може приєднатися ексзахисник Реала Пепе.