Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Швейцарії вважає, що команду підвела реалізація моментів та втрата концентрації наприкінці зустрічі.

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака підбив підсумки матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Катару, який завершився нічиєю 1:1. Швейцарці були близькі до перемоги, однак пропустили вирішальний м'яч уже в компенсований час.

На думку досвідченого хавбека, його команда не скористалася своїми шансами та дозволила супернику повернутися в гру.

"Якщо не реалізуєш свої моменти попереду, суперник покарає тебе. Можливо, нам також забракло терпіння, і ми відчули, що просто зобов'язані забивати другий гол. Ми маємо бути достатньо розумними та досвідченими, щоб спокійно доводити матч до кінця за рахунку 1:0".

Джака зазначив, що швейцарці усвідомлювали небезпеку контратак суперника, але все ж не змогли уникнути фатальної помилки.

"Ми знали, що вони чекають на свій шанс. І вони його дочекалися на 94-й хвилині. Наприкінці другого тайму ми втратили свій ритм, а на такому рівні подібного допускати не можна".

Футболіст також закликав команду не переоцінювати свої можливості після старту турніру та зосередитися на подальшій роботі.

"Тепер нам потрібно спуститися на землю і тверезо оцінити реальність. А реальність така, що просто зараз ми навіть близько не в тому становищі, щоб говорити про титул чи наш найкращий чемпіонат світу в історії".

Після нічиєї з Катаром збірна Швейцарії набрала одне очко та продовжить боротьбу за вихід до плейоф у наступних матчах групового етапу.