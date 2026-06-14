Іспанський захисник залишить лондонський клуб після чемпіонату світу та приєднається до мадридців.
Марк Кукурелья, getty images
14 червня 2026, 19:02
Марк Кукурелья найближчим часом стане гравцем Реала. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, мадридський клуб досяг усної домовленості з Челсі щодо переходу 27-річного лівого захисника. Також узгоджені особисті умови контракту з самим футболістом.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Кукурельї проявляли як Реал, так і Атлетіко. Сам гравець нібито повідомив керівництву Челсі про бажання змінити клуб цього літа.
Челсі оцінював іспанця в 40–50 мільйонів євро та був готовий розглянути його продаж у разі надходження відповідної пропозиції.
У сезоні-2025/26 Кукурелья провів 50 матчів у складі лондонського клубу в усіх турнірах, забив один м’яч і віддав чотири результативні передачі. Наразі захисник перебуває у розташуванні збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026.
Минулого сезону Челсі фінішував на 10-й позиції в АПЛ і залишився без єврокубків, тоді як Реал завершив чемпіонат Іспанії на другому місці. За даними Романо, офіційне оформлення трансферу очікується після завершення виступів Кукурельї на мундіалі.