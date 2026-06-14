Іспанія

Іспанський захисник залишить лондонський клуб після чемпіонату світу та приєднається до мадридців.

Марк Кукурелья найближчим часом стане гравцем Реала. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мадридський клуб досяг усної домовленості з Челсі щодо переходу 27-річного лівого захисника. Також узгоджені особисті умови контракту з самим футболістом.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Раніше повідомлялося, що інтерес до Кукурельї проявляли як Реал, так і Атлетіко. Сам гравець нібито повідомив керівництву Челсі про бажання змінити клуб цього літа.

Челсі оцінював іспанця в 40–50 мільйонів євро та був готовий розглянути його продаж у разі надходження відповідної пропозиції.

У сезоні-2025/26 Кукурелья провів 50 матчів у складі лондонського клубу в усіх турнірах, забив один м’яч і віддав чотири результативні передачі. Наразі захисник перебуває у розташуванні збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026.

Минулого сезону Челсі фінішував на 10-й позиції в АПЛ і залишився без єврокубків, тоді як Реал завершив чемпіонат Іспанії на другому місці. За даними Романо, офіційне оформлення трансферу очікується після завершення виступів Кукурельї на мундіалі.