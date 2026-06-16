Англія

Англійський гранд уважно стежить за ситуацією навколо Марка Касадо, на якого також претендують клуби з Іспанії, Німеччини та Саудівської Аравії.

Опорний півзахисник Барселони Марк Касадо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. За інформацією Marca, серйозний інтерес до 22-річного футболіста проявляє Манчестер Юнайтед.

Повідомляється, що манкуніанці стежать за вихованцем каталонського клубу вже тривалий час. Особливо активним інтерес був узимку, однак тоді сам гравець не розглядав варіант із відходом із Барселони.

Окрім Манчестер Юнайтед, у послугах іспанця зацікавлені Баєр, Бетіс, а також один із клубів Саудівської Аравії. Очікується, що майбутнє футболіста стане однією з тем переговорів між Барселоною та агентом Жорже Мендешем під час його найближчого візиту до Каталонії.

У сезоні-2025/26 Касадо провів 34 матчі за Барселону в усіх турнірах та записав до свого активу одну результативну передачу. Більшість поєдинків хавбек розпочинав із лави запасних.