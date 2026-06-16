Захисник усно узгодив перехід до Олімпії.
Тім Пейн, getty images
16 червня 2026, 19:01
Тім Пейн, захисник Веллінгтон Фенікс та збірної Нової Зеландії, змінить клуб після чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 32-річний футболіст досяг усної домовленості про перехід до парагвайського клубу Олімпія. Очікується, що сторони остаточно оформлять трансфер після завершення виступів гравця на мундіалі.
Пейн став однією з найбільш обговорюваних медійних фігур турніру. Напередодні чемпіонату світу його історія несподівано отримала великий резонанс у соцмережах: аргентинський інфлюенсер Валентіна Скарсіні звернула увагу на гравця, який мав мінімальну кількість підписників, і закликала аудиторію підписатися на нього. У результаті за кілька днів кількість фоловерів футболіста зросла до мільйона, а згодом перевищила 5,7 млн.
Паралельно Нова Зеландія розпочала свій шлях на чемпіонаті світу нічиєю проти Ірану (2:2). У наступному матчі команда зіграє проти Єгипту (22 червня о 04:00).