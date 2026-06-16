Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник усно узгодив перехід до Олімпії.

Тім Пейн, захисник Веллінгтон Фенікс та збірної Нової Зеландії, змінить клуб після чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст досяг усної домовленості про перехід до парагвайського клубу Олімпія. Очікується, що сторони остаточно оформлять трансфер після завершення виступів гравця на мундіалі.

Пейн став однією з найбільш обговорюваних медійних фігур турніру. Напередодні чемпіонату світу його історія несподівано отримала великий резонанс у соцмережах: аргентинський інфлюенсер Валентіна Скарсіні звернула увагу на гравця, який мав мінімальну кількість підписників, і закликала аудиторію підписатися на нього. У результаті за кілька днів кількість фоловерів футболіста зросла до мільйона, а згодом перевищила 5,7 млн.

Паралельно Нова Зеландія розпочала свій шлях на чемпіонаті світу нічиєю проти Ірану (2:2). У наступному матчі команда зіграє проти Єгипту (22 червня о 04:00).