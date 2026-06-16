Іспанія

Поліція встановила особу порушника після аналізу відеозаписів з матчу Ліги чемпіонів.

Іспанська поліція затримала 27-річного вболівальника Атлетіко, якого підозрюють у расистських образах на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.

Інцидент стався 14 квітня перед поєдинком чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко та Барселоною. За даними слідства, чоловік, одягнений у клубну атрибутику мадридців, вигукував на адресу бразильського футболіста расистські образи.

Правоохоронці розпочали розслідування після того, як відповідні кадри з’явилися на відео. Завдяки зібраним доказам поліції вдалося встановити особу підозрюваного та провести затримання.

Наразі фанату інкримінують підбурювання до ненависті. Справу передано до компетентних органів для подальшого розгляду.