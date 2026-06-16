Англія

Англійський клуб шукає заміну Маккені перед стартом у Прем’єр-Лігу.

Уле Гуннар Сульшер може очолити Іпсвіч, повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 53-річний норвезький фахівець є головним кандидатом на посаду головного тренера англійського клубу після відходу Кіран Маккенна. Також серед варіантів розглядається призначення Гарі О’Ніла, який наразі працює у структурі Страсбурга.

У минулому сезоні Іпсвіч Таун посів друге місце в Чемпіоншипі та виборов пряму путівку до англійської Прем’єр-ліги, повернувшись до елітного дивізіону.

Раніше стало відомо, що Кіран Маккена залишив посаду головного тренера Іпсвіча, що й відкрило клубу пошук нового наставника перед стартом сезону в АПЛ.

Очікується, що рішення щодо нового головного тренера може бути ухвалене найближчим часом.