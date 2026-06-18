Англія

"Червоні" перехопили Віктора Муньйоса у "сорок".

Нападник Осасуни Віктор Муньйос незабаром стане гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" несподівано почало переговори щодо трансферу 22-річного іспанця і вже повідомило клуб Ла Ліги про активацію опції викупу за 40 мільйонів євро.

Також зазначається, що Муньйос, якого також хотів підписати Ньюкасл, погодив контракт з "червоними" до літа 2032 року.

При цьому Осасуна отримає 20 млн євро за свого гравця, оскільки 50% прав на футболіста належать мадридському Реалу.

Минулого сезону Муньйос провів 36 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль має подвійну перевагу над ПСЖ у боротьбі за Діоманде.